× Elton John stürmt auf Platz 1

Von 0 auf 1 bei iTunes. Elton John erobert mit seinen Corona-Duetten "The Lockdown Sessions" jetzt die iTunes-Charts.

Mit dem sensationellen Dua-Lipa-Duett "Cold Heart", einem MashUp seiner Klassiker "Rocket Man", "Kiss The Bride" und "Where’s the Shoorah" schaffte EltonJohn in England seinen ersten Nummer-Eins-Hit seit 16 Jahren. Jetzt erobert er auch bei uns wieder die Chart-Spitze. Das Album “The Lockdown Sessions” stürmt bei iTunes von 0 auf 1. Und das nicht nur in Österreich, sondern in gleich 12 Ländern. In Österreich ist es sein bereits 6.Top-Hit: 5 Alben und der Rekord-Song "Candle In The Wind", mit dem er sich 1997 nach dem Tod von Lady Diana gleich 17 Wochen auf Platz eins hielt.

Mit “The Lockdown” Sessions liefert Elton gleich 16 einmalige Corona-Duette. U.a. mit Miley Cyrus (Nothing Else Matters), Years & Years (It’s A Sin), Stevie Wonder (Finish Line) oder Pearl-Jam-Sänger Eddie Veddeer (E-Ticket). Aufgenommen im klassischen Social Distancing via Zoom oder getrennten Studio-Sessions. "Ich habe seit Jahren Freundschaften mit jungen Musikern auf- und ausgebaut. Und es macht mich immer noch ganz aufgeregt, wenn ich etwas Neues von einem neuen Künstler höre", erklärt Elton die CD für die er „Magie und Glück“ empfinde.