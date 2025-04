Enthüllt: Daran starb "Gossip Girl"-Star Trachtenberg (†39)

Die Schauspielerin wurde Ende Februar in ihrem New Yorker Apartment tot aufgefunden.

Wochenlang blieb unklar, woran Schauspielerin Michelle Trachtenberg verstorben war. Ende Februar wurde die 39-Jährige tot in ihrer New Yorker Wohnung aufgefunden – entdeckt von ihrer Mutter. Nun liegt das offizielle Ergebnis der Gerichtsmedizin vor: Die frühere Buffy- und Gossip Girl-Darstellerin starb an Komplikationen im Zusammenhang mit Diabetes. Das berichtete das US-Promiportal TMZ unter Berufung auf den zuständigen Gerichtsmediziner.

Demnach wurde der Tod als „natürlich“ eingestuft. Mit dieser Feststellung gelten die Untersuchungen zu den Todesumständen als abgeschlossen. Ob Trachtenberg an Typ-1- oder Typ-2-Diabetes litt, wurde nicht bekannt gegeben.

Bereits vor Bekanntgabe der Todesursache war bekannt geworden, dass sich die Schauspielerin vor ihrem Tod einer Lebertransplantation unterzogen hatte. Diabetes-Patienten entwickeln vergleichsweise häufig eine Fettleber – ob dies bei Trachtenberg der Grund für die Operation war, bleibt offen. Die Schauspielerin hatte zu Lebzeiten nicht öffentlich über gesundheitliche Probleme gesprochen.

Allerdings sorgte ihr verändertes äußeres Erscheinungsbild zuletzt für Diskussionen. Im Januar 2024 reagierte Trachtenberg auf negative Kommentare in sozialen Medien, nachdem Fans ihre starke Gewichtsabnahme aufgefallen war. Hintergründe nannte sie damals nicht.

Gewissheit durch Laboranalysen

Nach ihrem Tod hatte die Familie aus religiösen Gründen zunächst auf eine Obduktion verzichtet, weshalb unklar war, ob die Todesursache überhaupt noch festgestellt werden könne. Die Laboranalysen brachten nun doch Gewissheit.

Michelle Trachtenberg wurde als Teenager bekannt und erlangte internationale Berühmtheit durch ihre Rolle als Dawn Summers in der Erfolgsserie Buffy – Im Bann der Dämonen. Später war sie unter anderem in Gossip Girl zu sehen. Der überraschende Tod der Schauspielerin hatte weltweit große Anteilnahme ausgelöst – nicht nur unter Fans, sondern auch in der Film- und Fernsehbranche.