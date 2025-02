"Buffy"- und "Gossip Girl"-Star Michelle Trachtenberg (39) ist tot

Die Schauspielerin Michelle Trachtenberg ist im Alter von 39 Jahren gestorben. Bekannt wurde sie mit Serien wie "Buffy – Im Bann der Dämonen" oder "Gossip Girl".

US-Medienberichten zufolge wurde Trachtenberg am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr Ortszeit in einem Apartment am New Yorker Central Park aufgefunden. Sie wurde nur 39 Jahre alt.

Trachtenberg am Set von "Gossip Girl". © Getty Images ×

Zuletzt teilte Trachtenberg eine Reihe beunruhigender Fotos via Instagram, wo ihr rund 800.000 Accounts folgen. Ihre Fans machten sich zuletzt sorgen, da sie zunehmen abgemagert wirkte.

Zur Todesursache gibt es bisher keine offiziellen Angaben. Ihr Tod wird allerdings von der New Yorker Polizei nicht als verdächtig eingestuft.