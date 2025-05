Erwischt! HIER ist Justin Bieber beim Drogenkonsum zu sehen

Der Sänger wurde aufgenommen wie er etwas rauchte.

Bereits seit Monaten machen sich Fans des Sängers Justin Bieber große Sorgen. Auf vielen Fotos schaut der Vater eines kleinen Kindes verwahrlost und desorientiert aus.

Die Spekulationen, was mit ihm los sei, drehen sich immer wieder darum, dass er wieder angefangen haben könnte, Drogen zu konsumieren. Und diese These wird nun von einem Bild gestützt, dass ihn dabei zeigt wie er an etwas zieht, das wie eine Wasserpfeife aussieht, zieht. Justin ist nur abgeschnitten im Hintergrund zu sehen, doch Fans sorgen sich nun.

P. Diddy als Trauma-Grund?

Raucht Bieder hier Haschisch? Oder gar, wie einer der Kommentatoren des Bildes mutmaßt, härtere Drogen? Auffällig in dem Zusammenhang: Bieber ließ seine Frau Hailey alleine zur Met Gala gehen, zeiht sich seit längerem gar nicht mehr auf roten Teppichen. Gerüchte besagen, dass er als Jugendlicher Partys von P. Diddy besucht hat und die Erlebnisse von damals noch nicht verarbeitet habe.