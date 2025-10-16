"Es verfolgt mich" – DIESE Entscheidung bereut J.Lo bis heute

Die Schauspielerin verpasste eine große Chance in ihrem Leben. Ihren Fehler bereut Jennifer Lopez bis heute, wie sie in einem Interview gesteht.

Jennifer Lopez blickt auf eine überaus erfolgreiche Karriere zurück, doch es gibt eine Entscheidung, die sie bis heute nicht loslässt. In einem Interview mit Moderator Howard Stern sprach die 56-jährige Sängerin und Schauspielerin offen über eine Filmrolle, die sie einst ablehnte und heute bereut: die Hauptrolle im erotischen Thriller "Untreu".

„Adrian Lyne bot mir ‚Untreu‘ an“, verriet Lopez in der Sendung SiriusXM. Der 2002 erschienene Film des renommierten Regisseurs erzählt die Geschichte eines Ehepaars, das durch eine Affäre in eine tiefe Krise gerät. In der Hauptrolle glänzten Richard Gere und Diane Lane, während Olivier Martinez die Affäre spielte. Obwohl das Drehbuch Lopez damals nicht überzeugte, bereut sie ihre Entscheidung heute.

„Ich dachte, das Drehbuch war nicht gut“ – aber der Film war ein Erfolg

„Das Drehbuch war nicht gut“, erklärte Lopez ihre damalige Ablehnung, gab jedoch zu, dass der Film unter Lynes Regie letztlich „großartig“ wurde. Trotz ihrer Absage entwickelte sich Untreu zu einem weltweiten Erfolg. Der Film spielte 119 Millionen Dollar ein, und Diane Lane erhielt für ihre Rolle eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin.

„Es verfolgt mich ein bisschen“

Howard Stern wollte wissen, ob es schwer für Lopez war, zu sehen, dass Diane Lane für den Film so viel Anerkennung erhielt. Lopez gab eine ehrliche Antwort: „Es ist komisch. Es verfolgt mich. Es verfolgt mich ein bisschen.“ Sie fügte hinzu: „Ich dachte nur: ‚Warum hast du die Zusammenarbeit mit Adrian Lyne abgelehnt? Was hast du dir dabei gedacht?‘“

Trotz dieser verpassten Gelegenheit verlief die Karriere der Latina unaufhaltsam weiter. Während sie "Untreu" ablehnte, war sie zur gleichen Zeit mit anderen Projekten wie "Wedding Planner – Verliebt, verlobt, verplant" und "Angel Eyes" auf der Leinwand zu sehen. Die Zeit um den Kinostart herum war für Lopez also alles andere als erfolglos.