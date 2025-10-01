Alles zu oe24VIP
© Getty

Emotion im Interview

Für SIE kündigt George Clooney seinen Hollywood-Rückzug an

01.10.25, 15:52
Teilen

George Clooney überrascht mit einer klaren Ansage: Der Hollywoodstar will seine Karriere zurückschrauben, um mehr Zeit mit seinen Zwillingen zu verbringen

Bei der Premiere seines neuen Films „Jay Kelly“ im Rahmen des New York Film Festivals wurde es persönlich. Clooney, 64, sprach über die Opfer, die eine große Karriere mit sich bringt – und darüber, wie sehr er selbst das Aufwachsen seiner Kinder verpasst habe.

George Clooney
© APA/AFP/TIZIANA FABI

Vom Serienstar zum Film-Idol

Seit Jahrzehnten ist Clooney ein Fixpunkt in Hollywood. Der Durchbruch gelang ihm mit der Krankenhausserie „Emergency Room“, später folgten Blockbuster wie „Ocean’s Eleven“ oder „Tage wie dieser“. Nun aber kündigt er an, beruflich kürzerzutreten.

George Clooney in

George Clooney in "Emergency Room"

© Getty

Ein Schritt zurück

„Ich bin nicht mehr in diesem verrückten Erfolgsrausch. Ich habe meine Karriere in vielerlei Hinsicht gemacht, und jetzt ist es ruhiger geworden. Deshalb bin ich viel zu Hause bei meinen Kindern, und das macht mir Spaß“, erklärte Clooney gegenüber dem Sender Fox.

Zeit für die Familie

Besonders wichtig sei ihm, die gemeinsame Zeit mit seinen Zwillingen Alexander und Ella zu nutzen. „Ich bin noch jung genug, um mit ihnen herumzurennen. Das lässt schnell nach. Aber im Moment kann ich es noch. Ich habe also eine wirklich tolle Zeit.“

Seine Frau Amal dürfte diese Entscheidung ebenso freuen wie die Kinder. Statt neuen Rollen jagt Clooney künftig lieber den kleinen Momenten im Familienalltag hinterher.

