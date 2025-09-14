Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Kopie von Amal und George Clooney
© Getty

Glamour-Event

Amal Clooney verzaubert in Traumkleid – und setzt starkes Zeichen

14.09.25, 18:53
Teilen

Amal Clooney, 47, setzte am Comer See ein modisches wie gesellschaftliches Ausrufezeichen. In einem tief ausgeschnittenen olivgrünen Kleid empfing die Menschenrechtsanwältin gemeinsam mit Ehemann George, 64, prominente Gäste zu einer privaten Veranstaltung der „Clooney Foundation for Justice“

Das Wickelkleid mit edlen Raffungen und elegantem Dekolleté vereinte klassische Finesse mit moderner Sinnlichkeit. Ergänzt durch goldene Tropfenohrringe und sanfte Wellen, avancierte Amal zur Stilikone des Abends. Auf Instagram sammelte ihr Auftritt zahlreiche Komplimente.

George Clooney als perfekter Gentleman

Oscarpreisträger George Clooney zeigte sich an der Seite seiner Frau in grauem Anzug und gestreiftem Hemd – elegantes Understatement, das den glamourösen Auftritt harmonisch abrundete. In ihrer Villa mit Seeblick setzten die beiden auf detailverliebte Tischdekorationen und exklusive Atmosphäre.

Auftakt zu den Albies

Das Event am Comer See war zugleich der Startschuss für die diesjährige Albies-Preisverleihung der Stiftung, die am 26. September stattfindet. Die Auszeichnung ehrt mutige Kämpferinnen und Kämpfer für Gerechtigkeit weltweit und sorgt regelmäßig für internationale Aufmerksamkeit.

Menschenrechte im Fokus

Die „Clooney Foundation for Justice“, gegründet 2016, bietet Opfern von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen kostenlose juristische Unterstützung. Amal Clooney betonte: „Unsere Stiftung bietet Opfern von Gräueltaten weltweit kostenlose Rechtsberatung.“ Gemeinsam mit George erklärte sie: „Wir glauben an eine Welt, in der Menschenrechte geschützt sind und niemand über dem Gesetz steht.“

Amal und George Clooney
© Getty Images

Die CFJ untersucht unter anderem Verbrechen in der Ukraine, unterstützt Journalisten und setzt sich gegen autoritäre Strömungen ein. Hinter den Schlaglichtern bleibt das Engagement konsequent und beharrlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden