Amal Clooney verzaubert in Traumkleid – und setzt starkes Zeichen

Amal Clooney, 47, setzte am Comer See ein modisches wie gesellschaftliches Ausrufezeichen. In einem tief ausgeschnittenen olivgrünen Kleid empfing die Menschenrechtsanwältin gemeinsam mit Ehemann George, 64, prominente Gäste zu einer privaten Veranstaltung der „Clooney Foundation for Justice“

Das Wickelkleid mit edlen Raffungen und elegantem Dekolleté vereinte klassische Finesse mit moderner Sinnlichkeit. Ergänzt durch goldene Tropfenohrringe und sanfte Wellen, avancierte Amal zur Stilikone des Abends. Auf Instagram sammelte ihr Auftritt zahlreiche Komplimente.

George Clooney als perfekter Gentleman

Oscarpreisträger George Clooney zeigte sich an der Seite seiner Frau in grauem Anzug und gestreiftem Hemd – elegantes Understatement, das den glamourösen Auftritt harmonisch abrundete. In ihrer Villa mit Seeblick setzten die beiden auf detailverliebte Tischdekorationen und exklusive Atmosphäre.

Auftakt zu den Albies

Das Event am Comer See war zugleich der Startschuss für die diesjährige Albies-Preisverleihung der Stiftung, die am 26. September stattfindet. Die Auszeichnung ehrt mutige Kämpferinnen und Kämpfer für Gerechtigkeit weltweit und sorgt regelmäßig für internationale Aufmerksamkeit.

Menschenrechte im Fokus

Die „Clooney Foundation for Justice“, gegründet 2016, bietet Opfern von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen kostenlose juristische Unterstützung. Amal Clooney betonte: „Unsere Stiftung bietet Opfern von Gräueltaten weltweit kostenlose Rechtsberatung.“ Gemeinsam mit George erklärte sie: „Wir glauben an eine Welt, in der Menschenrechte geschützt sind und niemand über dem Gesetz steht.“

© Getty Images

Die CFJ untersucht unter anderem Verbrechen in der Ukraine, unterstützt Journalisten und setzt sich gegen autoritäre Strömungen ein. Hinter den Schlaglichtern bleibt das Engagement konsequent und beharrlich.