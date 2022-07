Fürst Albert & Caroline im Anflug auf Wien

Fürst Albert und Caroline wollen heute für Opern-Premiere nach Wien jetten.

Visite. Um 19 Uhr wird es heute in der Wiener Staatsoper doppelt spannend: Operndiva Cecilia Bartoli feiert mit Il turco in Italia ihr heiß ersehntes Debüt als Donna Fiorilla. Und dafür sollen ihr auch Fürst Albert II. von Monaco sowie seine Schwester Caroline von Hannover Applaus spenden. Die Grimaldis werden, wie ÖSTERREICH bereits berichtete, heute als Ehrengäste erwartet. Das Gastspiel der Oper von Monte-Carlo findet ja unter der Patronanz von Fürst Albert statt.

„Heimspiel“. Die Rossini-Gala ist ein Benefizabend zugunsten von AMADE (Association Mondiale des Amis de l’Enfance) unter der Schirmherrschaft von Prinzessin Caroline von Hannover. Auch das Orchester (Les Musiciens du Prince-Monaco) ist ganz dem Fürsten gewidmet. Dazu singt der Chor der l’Opéra de Monte-Carlo. Allesamt Musiker, die man im Fürstenpalast kennt und schätzt.

Eine private Reise, kein offizieller Staatsbesuch

Prinzessin Caroline und Fürst Albert werden am Nachmittag in Wien erwartet. Sie wollen mit dem fürstlichen Privatjet aus Nizza kommend in Schwechat landen. Die Reise ist freilich rein privater Natur: Es ist kein Staatsbesuch. Gut möglich, dass sie dabei außer der Oper und der Flughafen-Autobahn gar nichts von Wien sehen. Die Grimaldis wollen nämlich noch in der Nacht wieder heimjetten.