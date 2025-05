Geschmacklos! Nach Tod ihrer Mutter sagte Barack DAS zu Michelle

In einem Interview erklärte Michelle Obama, dass sie sich von ihrem Barack fiese Worte anhören musste.

Michelle, 61, sprach am Mittwoch im IMO-Podcast mit ihrem Bruder Craig Robinson, als sie die brutale Reaktion des ehemaligen Präsidenten nach dem Tod von Marian Robinson enthüllte.

Mehr zum Thema

Barack mit Fies-Kommentar

Barack sagte: „Nun, du bist der Nächste. Und ich sagte: „Ich bin nicht wirklich bereit, der Nächste zu sein“, und ich sagte ihm: „Du bist der Nächste und Craig ist der Nächste.“ Ich übertrage diese Macht an dich.'

Robinson starb im Alter von 86 Jahren im Mai letzten Jahres, wie Michelle damals in den sozialen Medien bestätigte. Ihr Vater, Fraser C. Robinson, starb 1991 im Alter von 55 Jahren.

Erwachsen werden

"Das ist der Moment, in dem man wirklich erwachsen wird, nämlich dann, wenn die Eltern nicht mehr in der Lage sind, den Haushalt zu führen und zu unterhalten“, fuhr sie in dem Podcast vom Mittwoch fort. Das Geschwister-Duo gab in der Sendung zu, dass sie nach dem Verlust ihrer beiden Elternteile in große Fußstapfen treten müssen.