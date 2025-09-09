Gesundheitliche Probleme: "Herr der Ringe"-Star Ian McKellen sagt Termine ab

Der Schauspieler musste sogar die Premiere seines neuen Films beim Toronto Film Festival absagen. Fans machen sich große Sorgen um den "Herr der Ringe Stars".

Sir Ian McKellen (86) hat die Premiere seines neuen Films „The Christophers“ beim diesjährigen Toronto International Film Festival verpasst. Wie der britische Schauspieler in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft erklärte, folgte er dem Rat seiner Ärzte: „Better safe than sorry – besser auf Nummer sicher gehen.“

Mehr lesen:

Der „Herr der Ringe“-Star ist in Steven Soderberghs neuem Werk gemeinsam mit Michaela Coel, James Corden und Jessica Gunning zu sehen. In seiner Botschaft an das Publikum im Princess of Wales Theatre bat McKellen die Festivalgäste: „Wenn euch der Film gefällt, erzählt es bitte weiter. Darum geht es bei Festivals schließlich auch, oder?“

Schweigen zum Gesundheitszustand

Zu seinem aktuellen gesundheitlichen Zustand äußerte sich McKellen nicht näher. Bereits im Juni 2024 war er nach einem Sturz während einer Aufführung von „Player Kings“ im Londoner Noël Coward Theatre für drei Tage im Krankenhaus behandelt worden. Damals erlitt er abgesplitterte Wirbel und einen Armbruch.

In einem späteren Interview mit dem Saga Magazine räumte der Schauspieler ein, dass ihn der Vorfall nachhaltig verunsichert habe: „Meine Verletzungen sind noch nicht verheilt. Ich vermeide es, nach draußen zu gehen, weil ich Angst habe, dass mich jemand anrempelt.“

Keine Rede vom Karriereende

Trotz seiner gesundheitlichen Probleme denkt McKellen nicht daran, sich zurückzuziehen. „Ich muss mir immer wieder klarmachen, dass ich nicht zu alt bin, um zu spielen“, betonte er.