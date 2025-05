Große Sorge um "Harry Potter"-Star: "Habe nicht mehr lange zu leben"

Diese Nachricht trifft nicht nur Fans der Harry Potter-Reihe mitten ins Herz: Schauspiel-Ikone Miriam Margolyes (84), bekannt als "Professor Sprout" aus den beliebten Verfilmungen, rechnet schonungslos ehrlich mit ihrem eigenen baldigen Tod

Im Interview mit der britischen "Times" spricht die preisgekrönte Schauspielerin offen über ihr nahendes Lebensende. "Ich werde wahrscheinlich in den nächsten fünf oder sechs Jahren sterben, wenn nicht früher“, erklärt sie mit bemerkenswerter Klarheit. Trotz ihres gesundheitlich angeschlagenen Zustands will sie das Schauspiel jedoch nicht kampflos aufgeben: „Ich möchte die Schauspielerei nur ungern hinter mir lassen.“

Miriam Margolyes © Getty ×

Seit Jahren kämpft die gebürtige Britin mit schweren Erkrankungen. 2023 wurde ihre Aortenklappe durch eine biologische Klappe aus Kuhgewebe ersetzt – „Ich habe jetzt ein Kuhherz“, sagte sie humorvoll in einem Podcast. Hinzu kommt eine Spinalkanalstenose, eine schmerzhafte Wirbelsäulen-Erkrankung, die Bewegungen erschwert und Muskelschwäche verursacht.

Margolyes, die inzwischen als behindert registriert ist, bewegt sich mit Gehstöcken, Rollator und Elektromobil durchs Leben. „Die sind so langweilig“, scherzt sie – doch ihr Geist ist alles andere als träge.

Miriam Margolyes © Hersteller ×

Trotz der Schwere ihrer Aussagen geht sie mit dem Thema Tod bemerkenswert gefasst um. In einem früheren Vogue-Interview sagte sie: „Ich denke jeden Tag an den Tod. Morgens wache ich auf und denke: ‚Schon wieder ein Tag, mit dem ich nicht gerechnet habe.‘“ Früher habe sie panische Angst davor gehabt, inzwischen aber sei sie offener und ruhiger geworden: „Es gibt kein Licht am Ende des Tunnels. Aber ich bin noch da, offen für Erfahrungen.“