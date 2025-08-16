Alles zu oe24VIP
Große Trauer: Showmaster-Legende mit 89 gestorben
© Getty

"Der König" ist tot

Große Trauer: Showmaster-Legende mit 89 gestorben

16.08.25, 22:34
Der "König" der Showmaster des italienischen Fernsehens, Pippo Baudo, ist am Samstag im Alter von 89 Jahren gestorben. 

Dies wurde von seiner Familie bestätigt, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete. Der gebürtige Sizilianer galt als Ikone des italienischen Fernsehens. So moderierte er seit den 1960-er Jahren Dutzende äußerst erfolgreiche RAI-Sendungen, unter anderem 13 Ausgaben des populären Songfestivals von Sanremo.

In seiner Karriere hat Baudo vielen Künstlern und Sängerinnen zum Durchbruch verholfen, darunter Laura Pausini, Eros Ramazzotti und Andrea Bocelli. Der für seine Eleganz und seinen Humor bekannte Baudo, war auch bei jüngeren Generationen populär. In seinen Sendungen hatte er auch schwierige Themen der zeitgenössischen Geschichte und Kultur behandelt, indem er Büchern, Theaterstücken, Autorenfilmen Raum gab und Interviews mit Schriftstellern, Regisseuren und Schauspielern führte.

Die RAI feierte 2019 mit der Sendung "Buon Compleanno...Pippo" Baudos 60-jähriges Karrierejubiläum, bei der ihm viele Kollegen liebevoll gratulierten. Der Showmaster war mit der berühmten italienischen Opernsängerin Katia Ricciarelli verheiratet. Die beiden gaben sich im Jahr 1986 das Ja-Wort, sie ließen sich 2004 scheiden. Während ihrer Ehe galten sie als eines der glamourösesten Paare im italienischen Showbusiness.

