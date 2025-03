Haaland-Hammer: Kicker-Star gönnt sich Sportwagen um 4 Millionen Euro

Sportlich läuft es bei Manchester City und ihrem Top-Torjäger Erling Haaland derzeit alles andere als rund. Doch abseits des Platzes sorgt der Norweger für Schlagzeilen – und diesmal mit einem exklusiven Neuzugang in seiner Garage.

Der 24-Jährige Fußball-Star Erling Haaland hat sich einen der seltensten und teuersten Sportwagen der Welt gegönnt: den Bugatti Tourbillon. Laut der britischen Zeitung "The Sun" hat sich Haaland das 2024 vorgestellte Hypercar gesichert, das weltweit auf nur 250 Exemplare limitiert ist. Der Preis: satte 3,8 Millionen Euro – vor Steuern. Der Tourbillon ist Bugattis neueste Schöpfung und steht für technische Perfektion.

Unter der Motorhaube verbirgt sich ein 8,3-Liter-V16-Motor, der als Teil eines 1.800-PS-Hybridsystems arbeitet. Die Leistungsdaten sind atemberaubend: Von 0 auf 100 km/h beschleunigt das Fahrzeug in gerade einmal zwei Sekunden, die 200-km/h-Marke wird nach fünf Sekunden geknackt. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 446 km/h ist der Bugatti eines der schnellsten Fahrzeuge der Welt – allerdings dürfte Haaland es schwer haben, eine norwegische Landstraße zu finden, um das voll auszunutzen.

Ein Insider sagte der "Sun": „Für jemanden wie Erling ist der Preis kein Hindernis. Man fragt sich nur, ob er ihn in Himmelblau bestellt, passend zu Manchester City.“ Haalands Vorliebe für schnelle und luxuriöse Autos ist längst bekannt. Neben dem Bugatti Tourbillon umfasst seine Garage bereits eine beeindruckende Sammlung. Zu seinen jüngsten Errungenschaften gehört ein Porsche 911 GT3 RS in knalligem Orange, den er sich für rund 250.000 Euro gegönnt hat. Auch ein Ferrari Monza SP2, ein Mercedes-AMG, ein Rolls-Royce Cullinan, ein Range Rover Sport und ein Audi RS 6 Avant quattro zählen zu seinem Fuhrpark.

Luxus als Ablenkung von Manchester Citys Krise?

Während sich Haaland mit PS-starken Neuanschaffungen ablenkt, durchlebt Manchester City eine schwierige Phase. In der Premier League steht das Team derzeit nur auf Platz 5 – weit entfernt von den gewohnten Meisterschafts-Ambitionen. Die Königsklasse endete für die Citizens bereits in den Play-offs gegen Real Madrid, und auch im League Cup kam früh das Aus. Einziger Hoffnungsschimmer: Der FA Cup. Im Viertelfinale trifft City am 30. März auf den Underdog Bournemouth. Vielleicht hilft Haaland ein bisschen Geschwindigkeit auf vier Rädern, um auch auf dem Rasen wieder für Furore zu sorgen.

Mit seinem Bugatti Tourbillon hat der Norweger auf jeden Fall bewiesen, dass er nicht nur auf dem Platz auf Höchstleistungen setzt.