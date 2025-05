Hackmans Kinder geben ihm ein trostloses Grab

Ende Februar starb Gene Hackman mit seiner Frau in ihrem Haus in Santa Fe. Jetzt wurde ihr Grab gefunden.

Er fand anonym auf einem Friedhof am Rande von Santa Fe (New Mexico) seine letzte Ruhe. Auf seinem Grab befinden sich keine Blumen oder Kerzen. Nicht einmal ein Name ist dort zu finden. Laut der "Bild" liegt nur ein Buch und zwei Muscheln auf dem Grab. Wer sie dort platziert hat, ist unbekannt.

Geheime Beerdigung

Laut britischer Boulevardzeitung "Daily Mail" war die Beerdigung so geheim, dass manche Friedhofsmitarbeiter nichts davon wussten. Diese fand im letzten Monat statt. Für die heimliche Beerdigung waren die Kinder von Gene Hackman verantwortlich.

Seine drei erwachsenen Kinder aus seiner ersten Ehe mit Faye Maltese (†88) wollten die Öffentlichkeit nicht über die Trauerfeiern informieren. Kein Fan sollte erfahren, wo das Grab war und sich von Gene Hackman verabschieden.

Erbstreit

Die Schauspiellegende hat seine Kinder aus seinem 80-Millionen-Dollar-Erbe ausgeschlossen. Sie haben sich von ihm entfremdet. Das komplette Erbe hätte eigentlich seine Frau Betsy erhalten sollen. Doch sie starb früher als er, wodurch jetzt unklar ist, was mit dem Millionen-Erbe passieren wird.

Gene Hackman hat in seiner Karriere zwei Oscars für "French Connection" (1972) und "Erbarmungslos" (1993) erhalten.