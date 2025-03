Hollywood-Star bei Dreharbeiten schwer verletzt!

Er ist für seine spektakulären Stunts bekannt: Tom Cruise (61) liebt es, seine waghalsigen Action-Szenen selbst zu drehen – egal, ob Fallschirmsprünge, Motorradsprünge über Klippen oder Flüge an der Außenseite eines Airbus. Doch nun sorgt ein Unfall am Set seines neuen Films "Judy“ für große Sorgen.

Wie die britische Zeitung "The Mirror“ berichtet, musste ein "hochkarätiger“ männlicher Hauptdarsteller des Films nach einem Vorfall am Set in den Pinewood Studios nahe London ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Diagnose: schwere Verletzungen an Hüfte und Bein. Bisher ist unklar, um welchen Schauspieler es sich handelt. Doch ein Insider wird zitiert: "Der Schauspieler ist bekannt dafür, spektakuläre Stunts zu lieben – auch wenn jedes Risiko auf ein Minimum reduziert wird.“ Das klingt verdächtig nach Tom Cruise. Denn während seine Co-Stars John Goodman (72), Jesse Plemons (36), Riz Ahmed (42) und Michael Stuhlbarg (56) keine Action-Vergangenheit haben, ist Cruise für seine waghalsigen Stunts berühmt.

Tom Cruise

© Universal

Dass Tom Cruise für seine Action-Filme volles Risiko eingeht, ist kein Geheimnis. Schon 2015 hielt er sich für "Mission: Impossible – Rogue Nation“ an der Außenwand eines Airbus A400 fest – bei einer Geschwindigkeit von 250 km/h! Noch extremer: Für "Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ (2023) raste er mit einem Motorrad von einer Klippe in Norwegen – nur um dann im freien Fall seinen Fallschirm zu öffnen. Doch nicht immer ging es glimpflich aus: 2017 brach sich Cruise während eines Stunts für "Mission: Impossible – Fallout“ den Fuß, als er von einem Gebäude zum nächsten sprang.

Mission Impossible: The Final Reckoning © Screenshot ×

Unabhängig davon, welcher Star sich verletzt hat – für die Produktion von "Judy“ ist der Unfall ein massives Problem. Der Hauptdarsteller fällt nun für unbestimmte Zeit aus, der Dreh steht vorerst still. Besonders bitter dürfte das für Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu (60) sein. Der mexikanische Star-Regisseur, bekannt für "The Revenant“ mit Leonardo DiCaprio, ist nicht nur für die Inszenierung verantwortlich, sondern auch als Co-Produzent finanziell mit an Bord. Laut Insidern könnten sich die Verzögerungen auf mehrere Millionen Dollar belaufen. „"Judy“ sollte ursprünglich im Oktober 2026 in die Kinos kommen – ob dieser Zeitplan nun noch zu halten ist, bleibt fraglich.