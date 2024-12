Hollywood-Star Jamie Foxx: "Ich lag wochenlang im Koma"

Schauspieler Jamie Foxx (56) hat ein dramatisches Jahr hinter sich. Nachdem er im vergangenen Jahr wegen eines medizinischen Notfalls fast einen Monat im Krankenhaus verbracht hatte, gibt er nun erste Einblicke in das, was wirklich geschah

In seinem neuen Netflix-Special "Jamie Foxx: What Had Happened Was", das vor einem Live-Publikum aufgezeichnet wurde, spricht der Hollywood-Star über die schicksalhaften Wochen, die ihn an den Rand des Todes brachten. Zwei Zuschauer der Show berichteten gegenüber CNN, dass Jamie während der Aufzeichnung offen über die Ereignisse gesprochen habe. "Er erzählte, wie er im Krankenhaus aufwachte und zunächst dachte, er sei nur kurz ohnmächtig gewesen – doch tatsächlich waren es zwei oder drei Wochen, die er im Koma lag", schilderte ein Fan. Jamie habe erklärt, dass eine Krankenschwester durch schnelles Handeln sein Leben rettete: "Wäre er nicht rechtzeitig behandelt worden, hätte er es nicht geschafft."

Besonders bewegend: Der Schauspieler soll von seiner Familie ins Leben zurückgeholt worden sein. Seine Töchter hätten ihm während seines Komas auf der Gitarre vorgespielt, was ihm geholfen haben soll, wieder aufzuwachen. Heute ist Jamie Foxx vollständig genesen und strahlt voller Lebensfreude. Ein Insider verriet bereits im Frühjahr gegenüber dem Magazin People, dass der Star seitdem einen völlig neuen Lebensstil angenommen habe: "Jamie lebt abstinent, arbeitet mit vollem Elan und genießt seine Gesundheit in vollen Zügen." Freunde beschreiben ihn als äußerst geselligen und unternehmungslustigen Menschen: "Er liebt es, immer beschäftigt zu sein, und hat ständig neue Projekte in Planung."

Trotz der schweren Zeit ließ sich Jamie nicht unterkriegen. Schon wenige Monate nach seiner Reha stand er wieder vor der Kamera für den Film "Back in Action", der wegen seines gesundheitlichen Rückschlags pausieren musste.

Jamie Foxx und Cameron Diaz © Getty ×

Die Erfahrungen scheinen den "Django Unchained"-Star nachhaltig geprägt zu haben. In seinem Netflix-Special zeigt Jamie nicht nur, wie nah er dem Tod war, sondern auch, wie sehr ihn diese Erfahrung verändert hat. Sein Mut und seine Offenheit, dieses Kapitel mit der Welt zu teilen, inspirieren viele seiner Fans und machen deutlich: Jamie Foxx ist zurück – stärker als je zuvor.