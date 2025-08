Hollywood-Star Loni Anderson ist tot

Anderson war vor allem für ihre Rolle als der pfiffigen Empfangsdame eines Radiosenders in der Sitcom "WKRP in Cincinnati" bekannt.

Die US-Schauspielerin Loni Anderson ist tot. Sie starb am Sonntag nach langwieriger Krankheit im Alter von 79 Jahren in Los Angeles, wie unter anderem das Branchenportal "The Hollywood Reporter" und "The New York Times" unter Berufung auf ihre Publizistin berichteten. Am Dienstag wäre Anderson 80 Jahre alt geworden.

Die Schauspielerin war einem breiteren Publikum durch ihre Rolle der pfiffigen Empfangsdame eines Radiosenders in der Sitcom "WKRP in Cincinnati" bekannt, die Ende der 70er bis Anfang der 80er Jahre lief. Damit war sie zweimal für einen Emmy und dreimal für einen Golden Globe nominiert. 1980 spielte sie mit Arnold Schwarzenegger in "The Jayne Mansfield Story". Einigen war Anderson zudem als Ex-Frau von Hollywood-Legende Burt Reynolds bekannt - die Ehe der beiden endete in einem bitteren Rechtsstreit um Alimente für den Adoptivsohn.