Hollywood-Star Meryl Streep: Frisch verliebt mit 75 Jahren

Liebe kennt kein Alter – und dieses neue Traumpaar aus Hollywood liefert den perfekten Beweis dafür: Meryl Streep (75) und Martin Short (74) sollen seit mehr als einem Jahr liiert sein. Gefunkt hat es offenbar am Set der Erfolgsserie "Only Murders in the Building“, in der beide mitwirken.

Schon lange spekulierten Fans über die auffällige Chemie zwischen den beiden Stars. Ob auf dem roten Teppich oder hinter der Kamera – Streep und Short wirkten stets vertraut, lachten miteinander und hatten sichtbar Spaß. Jetzt bestätigt ein Insider gegenüber "Page Six“, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind. "Meryl konnte nicht anders, als sich in Martin zu verlieben“, verrät die Quelle. "Er ist ein echter Gentleman, bringt sie zum Lachen und verbreitet einfach gute Energie. Sie liebt es, in seiner Nähe zu sein.“ Dabei sei ihre Beziehung nicht geplant gewesen. Beide hätten ursprünglich nicht nach einer neuen Liebe gesucht, doch dann habe es sie "überrumpelt“. Meryl Streep und Martin Short © Getty × Nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre Familien freuen sich über das Liebesglück. Laut dem Insider finden ihre erwachsenen Kinder, dass sie zusammen einfach hinreißend sind. Für Streep und Short ist es jeweils die zweite große Liebe. Die Oscar-Preisträgerin war 45 Jahre lang mit Bildhauer Don Gummer (78) verheiratet, mit dem sie vier gemeinsame Kinder hat. Die Ehe galt als skandalfrei, doch 2023 machte sie offiziell, dass sie bereits seit sechs Jahren getrennt lebten. Auch Martin Short blickt auf eine lange Ehe zurück. Seine Frau Nancy Dolman (†58) starb 2010 an Krebs, nach 30 Jahren Ehe. Das Paar hatte drei gemeinsame Kinder. Beide haben erfahren, was wahre Liebe bedeutet – und wissen, wie wertvoll sie ist. Mit ihrer neuen Beziehung beweisen sie: Für große Gefühle ist es nie zu spät.