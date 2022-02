Grausig! 'Playboy'-Legende Hugh Hefner sah sich nicht nur gerne in der Frauenwelt um...

Erschreckende Aspekte aus dem Leben von " Playboy "-Chef Hugh Hefner kommen nun ans Licht. Sondra Theodore, Ex-Frau des mit 91 Jahren gestorbenen Unternehmers, enthüllt in der Doku "Secrets of Playboy" sehr pikante Details zu den Vorlieben Hefners.

Hefner: Ex-Frau packt über perverse Vorliebe aus

So sollen Bunnys, Frauen in den legendären Kostümen verkleidet, nicht die einzigen Tiere gewesen sein, auf die es Hefner abgesehen hatte. Einmal habe Sondra Hugh dabei eierwischt, wie er mit dem Familienhund zugange gewesen sei. erzählt das Ex-Model: "Ich fragte ihn, was er da macht und er sagte nur: 'Auch Hunde haben Bedürfnisse'."

Konnte es nicht fassen

Nach diesem Vorfall, der im Fachjargon Sodomie oder auch Zoophilie genannt wird, wollte Sondra ihren Mann mit dem Tier nie wieder allein lassen: "Ich konnte es einfach nicht fassen." Das soll allerdings nicht die einzige grauenvolle Tat mit einem Hund gewesen sein, so Sondra. Laut ihren Aussagen soll Hefner den Pudel eines Freundes drogensüchtig gemacht haben...