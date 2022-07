Influencer-Pärchen: Schlaganfall und Koma mit 26 Jahren

Drama um das Instagram-Pärchen "Couple on Tour": Während Vanessa das gemeinsame Kind zur Welt brachte, kämpft Ina um ihr Leben.

Als „Couple on Tour“ reisen Vanessa und Ina um die Welt und nehmen ihre 2,3 Millionen Instagram-Fans virtuell mit. Das Glück war scheinbar perfekt als Vanessa schwanger wurde und das gemeinsame Kind der beiden austrug. Doch dann kam der Schicksalsschlag: „Uns ist das Schrecklichste passiert, was eintreten konnte“, berichtete die Influencerin auf Social Media. Sie berichtet, dass Ina im Krankenhaus liegt, den Grund nennt sie zunächst nicht. Nach und nach wird jedoch klar: Die Lage ist ernst: Ina soll einen schweren Schlaganfall erlitten haben und kämpft seither um ihr Leben.

Während Ina im Koma lag, setzten bei Vanessa die Wehen ein. Zum Glück verlief die Geburt gut. Die gemeinsame Tochter erblickte das Licht der Welt, während die zweite Mama in einer anderen Klinik um ihr Leben kämpft.

Am Wochenende sprach Neo-Mama Vanessa erstmals über den schweren Schicksalsschlag. „Auf einmal guckt sie mich an und ich sehe, dass irgendwas nicht stimmt“, erinnert sich Vanessa an den Schock-Moment. „Ihr halbes Gesicht hatte sich nicht mehr richtig bewegt und ich dachte, das ist jetzt ein Spaß oder so.“ Gemeinsam mit ihrer Mutter habe sie sofort den Notdienst gerufen, der Ina ins nächste Krankenhaus brachte. Die zu dem Zeitpunkt hochschwangere Vanessa durfte ihre Frau nicht begleiten und musste verzweifelt zu Hause warten bis der schreckliche Anruf aus dem Krankenhaus kam: Ina sei ins Koma versetzt worden.

Inzwischen soll Ina in einem stabilen Zustand sein, wie Vanessa auf Instagram berichtet.