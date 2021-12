Jennifer Lawrence: Wunderschön schwanger bei Netflix-Premiere

Am roten Teppich zeigt sich Schauspielerin Jennifer Lawrence mit Babybauch!

Der Größe ihres Babybauchs nach zu urteilen, dürfte es nicht mehr lange dauern und Schauspielerin Jennifer Lawrence wird ihr erstes Baby in den Armen halten.

Jennifer Lawrence: Wunderschön schwanger

Die 31-Jährige war jetzt zusammen mit ihrem Co-Star Leonardo DiCaprio auf der Premiere des Films "Don't Look Up" in New York zu sehen. Lawrence verzauberte in einer goldfarbigen Robe des Luxusdesigners Dior mit Glitzerelementen und extravaganten Cape-Ärmeln. Den eleganten Look unterstrich sie mit Schmuckstücken von Tiffanys.

Lawrence ist seit 2019 mit dem Galerie-Direktor Cooke Maroney verheiratet. Sie möchte ihr Kind aus der Öffentlichkeit raushalten, sei aber "dankbar und aufgeregt", dass sie Mutter werde.