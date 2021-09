John Travolta & Demi Moore auf Liebes-Kurs

Bruce Willis in Traumrolle als Kuppler: Seine Ex Demi Moore datet Kumpel Travolta.

Herzbeben. Im Juli 2020 war das Herz von John ­Travolta (67) gebrochen. Ehefrau Kelly Preston († 57) verlor den Kampf gegen den Brustkrebs. Jetzt schwebt der Saturday Night Fever-Star wieder auf Liebeswolke 7. Und das mit Demi Moore (58). Das neue Hollywood-Traumpaar – und Demis Ex-Gatte Bruce Willis zog dabei die Fäden. Travolta vertraute seinem Kumpel an, dass er nach der Trauer wieder bereit für eine neue Liebe wäre. Willis brachte sofort Demi Moore ins Spiel.

Romantik. Die junge Liebe wächst. Travolta soll Moore schon mehrmals in L. A. und Miami zum Essen ausgeführt haben. Zuletzt nach Santa Monica zum Edel-Italiener Giorgio Baldi. „Sie lachten viel und hielten sogar Händchen. Es sah sehr romantisch aus“, so eine Kellnerin in der Bild am Sonntag.