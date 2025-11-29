Julia Roberts zeigt seltenes Kinderfoto ihrer Zwillinge

Ihr Privatleben ist eigentlich tabu, aber zum 21. Geburtstag ihrer Kids postet die Schauspielerin ein Throwback-Foto.
Dieser Familienmoment geht ans Herz! Hollywood-Ikone Julia Roberts (58) überrascht ihre Fans mit einem extrem seltenen Einblick in ihr Privatleben: Die Schauspielerin teilt anlässlich des 21. Geburtstags ihrer Zwillinge Hazel und Phinnaeus ein niedliches Throwback-Foto – und das Netz schmilzt dahin. Am 28. November feierten Hazel und Phinnaeus Moder ihren großen Meilenstein: 21 Jahre alt – in den USA der endgültige Schritt ins Erwachsenenleben.
Zur Feier des Tages postete die sonst so private "Pretty Woman"-Legende ein zuckersüßes Bild aus den Babyjahren: Die beiden sitzen in ihren Hochstühlchen, jeder vor einem Stück Geburtstagskuchen.
Hazel strahlt breit in die Kamera – ein echter Sonnenschein. Phinnaeus hingegen blickt etwas skeptisch, als wäre ihm die Geburtstagstorte nicht ganz geheuer. Das Foto entstand an ihrem ersten Geburtstag – und Julia schreibt dazu voller Mutterstolz: "Diese Wegbereiter, Lebensveränderer und Erweiterer waren einst 1 und sind jetzt 21! Das ging schnell! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine Lieben!"
Eine seltene Ausnahme
Julia Roberts
Julia Roberts hält ihre Kinder konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Umso besonderer ist dieser intime Blick in ihr Familienalbum – ein Geschenk an ihre Fans und eine liebevolle Hommage an ihre "Babies", die längst keine mehr sind.