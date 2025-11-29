Alles zu oe24VIP
Julia Roberts
© Getty

Süße Erinnerung

Julia Roberts zeigt seltenes Kinderfoto ihrer Zwillinge

29.11.25, 14:30
Ihr Privatleben ist eigentlich tabu, aber zum 21. Geburtstag ihrer Kids postet die Schauspielerin ein Throwback-Foto.

Dieser Familienmoment geht ans Herz! Hollywood-Ikone Julia Roberts (58) überrascht ihre Fans mit einem extrem seltenen Einblick in ihr Privatleben: Die Schauspielerin teilt anlässlich des 21. Geburtstags ihrer Zwillinge Hazel und Phinnaeus ein niedliches Throwback-Foto – und das Netz schmilzt dahin. Am 28. November feierten Hazel und Phinnaeus Moder ihren großen Meilenstein: 21 Jahre alt – in den USA der endgültige Schritt ins Erwachsenenleben.

Zur Feier des Tages postete die sonst so private "Pretty Woman"-Legende ein zuckersüßes Bild aus den Babyjahren: Die beiden sitzen in ihren Hochstühlchen, jeder vor einem Stück Geburtstagskuchen.

Hazel strahlt breit in die Kamera – ein echter Sonnenschein. Phinnaeus hingegen blickt etwas skeptisch, als wäre ihm die Geburtstagstorte nicht ganz geheuer. Das Foto entstand an ihrem ersten Geburtstag – und Julia schreibt dazu voller Mutterstolz: "Diese Wegbereiter, Lebensveränderer und Erweiterer waren einst 1 und sind jetzt 21! Das ging schnell! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine Lieben!"

Eine seltene Ausnahme

Julia Roberts

Julia Roberts

© Getty

Julia Roberts hält ihre Kinder konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Umso besonderer ist dieser intime Blick in ihr Familienalbum – ein Geschenk an ihre Fans und eine liebevolle Hommage an ihre "Babies", die längst keine mehr sind.

