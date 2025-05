Karriere-Hammer: Heidi Klum feiert Comeback im US-TV

Mode-Ikone Heidi Klum (51) ist zurück – und das mit voller Power! Nach acht Jahren TV-Pause kehrt das deutsche Topmodel zur Kultsendung Project Runway ins US-Fernsehen zurück. Die Designer-Show, die sie von 2004 bis 2017 mitprägte, startet bald in ihre 21. Staffel – und Heidi ist wieder dabei

„Es hat sich wirklich angefühlt wie nach Hause kommen“, verriet Heidi Klum gegenüber dem "People"-Magazin. Klum wurde während ihrer ersten Project Runway-Ära ganze neunmal für den Emmy nominiert und gewann den Preis 2013. Ihre Rückkehr ist nicht nur eine Überraschung für ihre Fans, sondern auch ein starkes Statement: Heidi Klum lebt und liebt Fashion wie eh und je.

Heidi Klum bei "Project Runway" © Getty ×

Im Gegensatz zu "Germany’s Next Topmodel", wo Models im Rampenlicht stehen, richtet sich bei Project Runway der Fokus auf Designer. Kreative Köpfe kämpfen dort in spektakulären Challenges um den großen Durchbruch – eine eigene Kollektion auf der New York Fashion Week. Klum ist begeistert: „Ich liebe Fashion einfach so sehr und finde es großartig, den Designern eine Bühne zu geben.“

Dass sie fast ein Jahrzehnt pausiert hat? Kein Problem für Heidi. Ihr Modegespür ist ungetrübt. „Ich kann die Show mit geschlossenen Augen machen, auch wenn ich Kleidung beurteile“, sagt sie selbstbewusst. Regeln? Gibt es für Heidi in der Modewelt nicht. „Ich finde, jeder sollte tragen, was er will. Das macht uns einzigartig.“ Ihr persönlicher Trend-Favorit für die neue Staffel: „Längere Schleppen und Kleider. Ich gehe überall mit einer Schleppe hin.“

Heidi Klum © Getty ×

Wann genau die neue Staffel startet, verriet der Disney-Sender "Freeform" noch nicht. Fest steht aber: Heidi Klums Fashion-Comeback bei "Project Runway" sorgt jetzt schon für mächtig Vorfreude!