Katy Perry verklagt kranken US-Veteran auf 6 Millionen Dollar

Katy Perry, die bekannte Sängerin mit Hits wie "Roar", und ihr Verlobter, Schauspieler Orlando Bloom, haben 2023 ihren jahrelangen Rechtsstreit um ein Anwesen in Montecito, Kalifornien, gewonnen.

Doch der juristische Sieg hat zu einer heftigen Kritik von der Familie des ehemaligen Besitzers, einem bettlägerigen Kriegsveteranen, geführt. Der Veteran, Carl Westcott, der an einer neurologischen Erkrankung leidet, sieht sich mit einer Klage konfrontiert, die ihn und seine Familie zu stark belastet. Die Auseinandersetzung rund um das 8,9 Hektar große Grundstück hat nun in der Öffentlichkeit zu intensiven Diskussionen über Fairness, Empathie und Gier geführt.

Ein teures Anwesen und ein langwieriger Rechtsstreit

Im Jahr 2021 erwarben Katy Perry und Orlando Bloom die prunkvolle Villa in Montecito für 14,2 Millionen Dollar (ca. 13,1 Millionen Euro). Zuvor war das Anwesen im Besitz des 85-jährigen Kriegsveteranen Carl Westcott, der an der Huntington-Krankheit leidet und auf Hilfe angewiesen ist. Bereits 2020 hatten Perry und Bloom das Anwesen unter Vertrag genommen, was zu einer Auseinandersetzung führte, da Westcott später behauptete, er sei aufgrund seiner gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht in der Lage gewesen, den Vertrag zu unterzeichnen. Die Familie von Westcott wirft Perry und Bloom nun vor, die Situation ausgenutzt und die Familie in einen schweren Rechtsstreit verwickelt zu haben, der den kranken Veteranen in eine schwierige Lage brachte.

Der 85-jährige bettlägerige Veteran, der mit einer neurologischen Erkrankung lebt, wurde von der Sängerin wegen rückständiger Miete und angeblicher Schäden verklagt. © Kameron Westcott/Facebook

Der Vorwurf der Unverzeihlichkeit

Nachdem Perry und Bloom 2023 den Rechtsstreit zu ihren Gunsten entschieden und die rechtmäßigen Besitzer des Anwesens wurden, reichte Perry im März 2024 eine Klage gegen Westcott ein. Sie fordert von ihm eine Zahlung von 6 Millionen Dollar (ca. 5,5 Millionen Euro) aufgrund angeblich ausstehender Mieten und Schäden. Diese Forderung wurde von Westcotts Familie jedoch vehement zurückgewiesen. Chart Westcott, der Sohn des Veterans, äußerte sich in einem Interview mit der Zeitung The Sun und bezeichnete das Verhalten von Perry als „unverzeihlich“. „Sie hat keinen Sinn für Fairness, keine Empathie, null Empathie – ganz im Gegenteil“, sagte er. „Je schlechter es meinem Vater geht, desto härter sind sie im Prozess vorgegangen.“

Die Familie des Veterans in Not

Chart Westcott erklärte, dass sein Vater, der seit über 18 Monaten bettlägerig sei, sich nicht zu dem Schadensfall geäußert habe. Aufgrund seiner Krankheit sei er in einem „schrecklichen Zustand“. Der Veteran, der an der Huntington-Krankheit leidet, befindet sich seit Jahren in einer schweren gesundheitlichen Lage, und seine Familie sieht sich durch den langwierigen Rechtsstreit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt.

„Es ist wirklich ein so kleines Problem, um sich darüber Sorgen zu machen – es ist eine Frage des Privilegs – ihre Anwälte und ihr Geschäftsmanager kümmern sich darum“, sagte Chart weiter. Er betonte, dass es für die Familie Westcott schwer sei, mit der ganzen Situation umzugehen, während Perry und Bloom aus einer privilegierten Position heraus handeln.

Ein Hollywood-System der Ungerechtigkeit

Für die Familie Westcott scheint es, als würde das Hollywood-Elite-System auf Kosten „gewöhnlicher Menschen“ agieren. Chart Westcott ist überzeugt, dass die prominente Sängerin und der Schauspieler „unverzeihlich“ in der Art und Weise sind, wie sie ihre Angelegenheiten geführt haben. „Aber so funktioniert das Hollywood-Elite-System – ich habe das aus nächster Nähe gesehen – sie behandeln gewöhnliche Menschen wie Dreck“, sagte er. „Es war eine schwierige Zeit für die Familie.“

Die Familie sieht in dem Verhalten von Perry und Bloom eine klare Ausnutzung der Situation. Chart Westcott erklärte weiter, dass seine Familie mit einer solchen Art von Verhalten nicht gerechnet habe, besonders angesichts des Gesundheitszustandes seines Vaters.

Der nächste Schritt im Rechtsstreit

Obwohl Perry und Bloom den ersten Teil des Rechtsstreits gewonnen haben, steht noch eine Schadensersatzphase an. In dieser Phase des Prozesses wird erwartet, dass Katy Perry aussagt, was das letzte Kapitel dieses hochkarätigen Immobilienstreits einläuten könnte. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Fall weiterentwickeln wird und ob eine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden kann.