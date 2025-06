Khloe Kardashian: Ihre Stringtanga-Jeans spalten das Internet

Khloé Kardashian (40) sorgt mal wieder für ordentlich Gesprächsstoff – diesmal mit einem Look, der die Netzgemeinde spaltet. Auf Instagram zeigt sich der Reality-Star in einem äußerst gewagten Designerstück: einer Jeans, die von hinten aussieht wie ein Stringtanga

Der Look stammt aus dem Hause Mugler und lässt nicht viel Raum für Fantasie. Doch ist das wirklich der heißeste Modetrend des Sommers 2025 – oder einfach nur zu viel des Guten? Vorne wirkt die Hose noch wie eine klassische Denim, doch die Rückseite überrascht: Der Stoff ist so raffiniert platziert, dass der Eindruck entsteht, Khloé trage nichts als einen String aus Jeansstoff. Ein echter Hingucker – aber einer, der polarisiert. Während einige Fans den Look feiern und Kommentare wie „Heiß wie Feuer“, „So sexy!“ oder „Khloé, du setzt Trends!“ posten, sehen andere darin einen stilistischen Fehltritt.

„Das sieht billig und ordinär aus“, urteilt ein enttäuschter Follower. Ein weiterer schreibt: „Ich liebe dich, Khloé, aber was zur Hölle hast du da an?“ Und auch geografisch zieht man Grenzen: „So ein Look gehört in keinen Bundesstaat der USA – nicht nach Kalifornien, nicht nach Florida, einfach nirgendwohin!“ Trotz aller Kritik ist eines sicher: Khloé weiß, wie man Aufmerksamkeit generiert. Und auch wenn die Meinungen zu ihrer gewagten Jeans auseinandergehen – mit ihrem Cowgirl-inspirierten Styling liegt sie voll im Trend. Cowboyboots, Fransen, breite Gürtel und Hüte gehören auch 2025 zu den angesagtesten Looks des Jahres.

© Getty Images ×

Ob sich die Stringtanga-Jeans langfristig in der Modewelt durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Doch Khloé Kardashian hat wieder einmal gezeigt, dass sie keine Angst vor gewagten Styles hat – und genau deshalb zählt sie zu den einflussreichsten Fashion-Ikonen unserer Zeit.