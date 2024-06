Krebs-Schock um 4-Non-Blondes-Star Linda Perry

Die Sängerin verrät, dass man ihr nur noch wenige Monate zu leben gab

Ihre Stimme eroberte die Welt. Linda Perry und die 4 Non Blondes landeten 1992 mit "What's up?" den ganz großen Hit. Dass die Zeit im Rampenlicht für sie nicht immer nur von Erfolgen geprägt war, verrät sie jetzt in ihrer Dokumentation "Linda Perry: Let It Die Here". Darin spricht sie darüber, dass sie sogar beinahe gestorben wäre.

Schockdiagnose zog ihr den Boden unter den Füßen weg

Vor drei Jahren bekam Linda Perry die Schockdiagnose Brustkrebs. Die Ärzte hätten ihr damals nur noch wenige Monate Lebensprognose gegeben. Sie plante eine Brustverkleinerung, doch im Zuge der Routine-Untersuchungen wurde ein Tumor entdeckt. "Mein Arzt sagte, dass der Krebs, den ich hatte, die Art von Krebs war, die sich bei Menschen findet, die noch sechs Monate bis vielleicht zwei Jahre zu leben haben", erzählt sie.

Doppelte Mastektomie für Perry

Sie sei damals gerade mitten im Dreh zu ihrer eben erschienen Doku gewesen. Man habe gemeinsam mit Regisseur Don Hardy beschlossen, ihren Weg weiterhin mit den Kameras zu begleiten. "Ich sagte: Lass es uns einfach tun." Aufgrund der schlechten Heilungschancen entschied sich Perry sofort für eine doppelte Mastektomie. "Ich bin so glücklich, denn es gibt so viele Frauen, die diese Chance nicht bekommen."