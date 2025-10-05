Alles zu oe24VIP
Tom Bischof Scholl
© Getty

Erster Auftritt

Liebes-Outing: SIE sind das neue Bayern-Traumpaar

05.10.25, 18:50
Tom Bischof liebt die erst 17-jährige Tochter von Bayern-Legende Mehmet Scholl. 

Was schon lange gemunkelt wurde, ist nun offiziell. Bayern-Star Tom Bischof und Josefine Scholl, Tochter von Klublegende Mehmet Scholl, sind ein Paar. Beim Oktoberfest traten die beiden Verliebten am Sonntag das erste Mal zusammen in der Öffentlichkeit auf.

Wie die BILD berichtet, sind Bischof (20) und die erst 17-jährige Scholl schon seit Monaten liiert. Der Neuzugang der Bayern (kam im Sommer aus Hoffenheim) soll Josies Herz mit seiner offenen Art innerhalb kürzester Zeit erobert haben.

Mehmet Scholl
© Getty

Die Scholl-Tochter, die unter dem Namen Hiddenjosie bereits ein TikTok-Star ist, wurde zuletzt auch regelmäßig in der Allianz-Arena gesehen. Nicht bekannt ist, was Mehmet Scholl davon hält, dass seine Tochter einen Profi-Fußballer datet.

