Lindsay Lohans Vater muss hinter Gitter: 9 Monate Haft!

Neun Monate Haft für den Vater der Hollywood-Schönheit und Skandal-Nudel.

Jetzt ist es fix: Michael Lohan (63), der Vater von Hollywood-Star Lindsay Lohan, muss ins Gefängnis. Nach 38 Tagen in U-Haft wurde der polizeibekannte Reality-Star am Mittwoch von einem Gericht in Palm Beach (Florida) zu neun Monaten Haft verurteilt. Dem Urteil vorausgegangen war ein Schmiergeld-Skandal rund um illegale Provisionen an einer Entzugsklinik – und erneut schwere Vorwürfe häuslicher Gewalt.

25.000 Dollar kassiert – illegal

Bereits in einem früheren Verfahren hatte Lohan gestanden, Suchtkranke gegen Geld an ein Reha-Zentrum in Florida vermittelt zu haben – mindestens 25.000 US-Dollar soll er dabei kassiert haben. Die Vermittlungen waren nicht angemeldet, das Geld nicht versteuert. Trotz Bewährung landete der Ex von Dina Lohan und Vater von sieben Kindern erneut vor Gericht – diesmal mit Haftstrafe.

Gewalt in der Familie – traurige Bilanz

Im Februar 2025 wurde Michael Lohan zusätzlich in Texas festgenommen – wegen fortgesetzter familiärer Gewalt. Laut Gerichtsdokumenten soll er seine getrennt lebende Ehefrau Kate Major attackiert haben. Bei einem Vorfall soll er sie in ihrem Haus körperlich angegriffen und von einem Stuhl gestoßen haben. Als Kate danach ärztliche Hilfe suchte, folgte er ihr laut ihren Aussagen bis auf den Parkplatz der Praxis – sie rief aus Angst die Polizei.

Eine Beamtin bestätigte später sichtbare Blutergüsse an Kates Körper. Es ist nicht das erste Mal, dass es in der Beziehung zwischen dem Ex-Paar eskalierte – bereits in der Vergangenheit kam es zu gegenseitigen Anzeigen und Polizeieinsätzen. 2018 reichte Lindsays Stiefmutter schließlich die Scheidung ein.

Kate Major und Michael Lohan © Getty ×

Kontakt zu Lindsay? Fraglich

Ob Lindsay Lohan (38), die aktuell mit ihrem Ehemann und Baby in Dubai lebt, zu ihrem Vater noch Kontakt hat, ist mehr als unklar. Die Beziehung der beiden galt über Jahre hinweg als angespannt – 2017 bezeichnete die Schauspielerin ihren Vater öffentlich als „verrückt“ und meinte, er verdiene den Titel „Vater“ nicht.

Ironie des Schicksals: Auch Lindsay selbst hat Erfahrungen mit dem Gefängnis. 2010 wurde sie zu 90 Tagen Haft verurteilt, weil sie – genau wie ihr Vater jetzt – gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Damals war sie einer gerichtlichen Anordnung zur Entzugstherapie nicht nachgekommen.

Bezirksgefängnis von Palm Beach

Nun muss Michael Lohan seine Strafe im County Jail von Palm Beach absitzen. Die bereits verbüßten 38 Tage U-Haft werden ihm auf die neun Monate angerechnet – dennoch wird es eine lange Zeit hinter Gittern für den TV-bekannten Problemvater.