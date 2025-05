Liz Hurley: Nächster Schritt mit Billy Ray Cyrus

Die Schauspielerin schwebt mit dem Musiker auf Wolke sieben und wagt jetzt auch noch einen großen Schritt.

Am 20. April 2025 machten sie ihre Beziehung mit einem innigen Kussfoto auf Instagram öffentlich – nun gehen Elizabeth Hurley (59) und Country-Star Billy Ray Cyrus (63) den nächsten Schritt: Gemeinsam wollen sie ihren ersten großen Meilenstein als Paar feiern – Hurleys 60. Geburtstag.

Familienpläne

Im Interview mit dem britischen Magazin Hello! anlässlich der "Hot Pink Party" der Breast Cancer Research Foundation in New York verriet die britische Schauspielerin, dass ihr Partner eigens aus den USA anreisen möchte, um mit ihr in England zu feiern. "Ich freue mich darauf, mit Billy Ray meinen Geburtstag zu verbringen", sagte Hurley strahlend. „Er wird meine Familie und meine Hunde kennenlernen – ich hoffe, es wird ein schöner Tag.“

"Ich liebe Geburtstage – besonders die runden!"

Für Hurley ist der 60er ein besonderer Anlass: "Ich liebe jeden Geburtstag. Aber bei runden Geburtstagen freuen sich die Leute noch mehr mit einem, man bekommt vielleicht mehr Geschenke, mehr Blumen – und wird einfach mehr verwöhnt. Ich genieße das richtig."

Dass es mit Billy Ray Cyrus ernst wird, zeigt auch, dass Hurley ihn nun ihrer Familie vorstellen möchte. Nach dem überraschenden Liebes-Outing im April scheint das Paar bereit für den nächsten Schritt.

Sohn Damian ist stolz auf seine Mutter

Unterstützung bekommt Hurley auch von ihrem Sohn Damian (23), der sie zur Gala in New York begleitete. Auf Instagram zeigte sich das Model gerührt: „Ich bin geehrt und wahnsinnig stolz, meine Mama in ihrem 30. Jahr als Global Ambassador zu unterstützen.“ Weiter schrieb er: „Die gestrige Hot Pink Party in NYC, die von meiner Mutter organisiert wurde, brachte über 11 Millionen Dollar für die Brustkrebsforschung ein. Ich habe das Privileg, ihre wichtige Arbeit seit meiner Geburt miterleben zu dürfen. Es war ein bewegender und inspirierender Abend.“