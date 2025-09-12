Liz Hurley und Billy Ray Cyrus feiern ihr Glück am Red Carpet

Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus haben bei den National Television Awards in London ihr Liebesglück bestätigt – und sorgten damit für eine der größten Überraschungen des Abends

Hurley, die in diesem Jahr 60 wurde, zog in einem silbernen Kleid der Marke Zhivago alle Blicke auf sich. An ihrer Seite: der 63-jährige US-Sänger Billy Ray Cyrus, bekannt durch den Welthit „Achy Breaky Heart“. Strahlend posierten die beiden auf dem roten Teppich – für viele ein unerwartetes Paar.

Von Freundschaft zur Liebe

Liz Hurley mit Billy Ray Cyrus © Getty

Kennengelernt hatten sich die Schauspielerin und der Musiker 2022 am Set des Films "Christmas in Paradise". Damals steckte Cyrus noch mitten im Privatleben-Chaos: Scheidung von Leticia, Mutter seiner Tochter Miley, gefolgt von einer kurzen Ehe mit der Sängerin Firerose, die später in einer juristischen Auseinandersetzung endete. In dieser schwierigen Zeit sei es Hurley gewesen, die Cyrus beistand. Aus der Freundschaft wurde schließlich Liebe.

Gemeinsamer Neustart

Hurley selbst blickt auf ein bewegtes Liebesleben zurück: Langjährige Beziehung mit Hugh Grant, später eine kurze Partnerschaft mit Steve Bing, aus der ihr Sohn Damian stammt. Dieser begleitete sie nun auch zur Preisverleihung – und soll von Anfang an in das neue Glück seiner Mutter eingeweiht gewesen sein.

Damian und Liz Hurley mit Billy Ray Cyrus © Getty

Eine SMS als Beginn

Der entscheidende Moment kam laut Hurley im vergangenen Jahr: Sie schickte Cyrus eine SMS, die er zunächst nicht zuordnen konnte. Doch er rief zurück – und der Funke sprang über. An Ostern 2025 wagte das Paar schließlich den Schritt in die Öffentlichkeit. Nun gaben sie in London mit einem Kuss vor den Kameras ein klares Signal: Ihre Liebe gehört auf die große Bühne.