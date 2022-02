Lopez: Liebes-Hit zum Valentinstag

Jennifer Lopez startet ihr ­Kino-Comeback. Mit Liebes-Show und PR-Offensive.

Kino. Das Dating-­Wochenende und der ­Valentinstag sind gerettet! Jennifer Lopez (52) sorgt mit der flotten Romanze Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick jetzt im Kino als Pop-Queen Kat Valdez für ganz große Gefühle. Hin- und hergerissen zwischen Popstar-Freund Bastian (Maluma) und dem geschiedenen Mathematik-Lehrer Charlie Gilbert (Owen Wilson), dem sie spontan das Ja-Wort gibt. Das große ­Kino-Comeback nach dreijähriger Pause.

Show. Dafür rührte ­Lopez jetzt auch mit Voll-Körper-Einsatz die Werbetrommel: Kuscheln mit Jetzt-wieder-Lover Ben Affleck bei der Gala-Premiere in Hollywood, heiße Fotos und Seelen-Strip für das Rolling Stone-Magazin und ein Überraschungskonzert im halbtransparenten Jumpsuit in Miami.

Talk. Dazu ein Auftritt bei TV-Talk-Queen Ellen DeGeneres samt Liebes-Update: „Niemand war überraschter als wir. So etwas könnte man sich niemals vorstellen, dass es passiert. Es ist eine wunderschöne Sache“, bringt sie dabei die neu entflammte Liebe zu Affleck auf den Punkt.

Mit Maluma „live“ in Wien. Auch in den Pop-Charts mischt J.Lo jetzt wieder ganz vorne mit. Ihre Hits zum Film-Soundtrack stürmen gerade weltweit in die Top 10. Auch der ­Titel-Song Marry Me mit Film-Partner Maluma. Am 27. Februar erklingt der Hit dann auch live in Wien. Beim Stadthallen-Konzert von Maluma. Gut möglich, dass Lopez da sogar via ­Video-Einspielung dabei ist.