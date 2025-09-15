Alles zu oe24VIP
Mary Kate Ashley Olsen
© Getty Images

Auftritt

Mary-Kate & Ashley Olsen: SO sehen die Twins nicht mehr aus

15.09.25, 10:44
Die berühmten Zwillinge zeigten sich nach langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit.

Mittlerweile sind (gemeinsame) Auftritte des berühmten Zwillingspaares Mary-Kate und Ashley Olsen (39) selten geworden. Die zwei Designerinnen halten sich seit einigen Jahren lieber aus der Öffentlichkeit raus.

New York Fashion Week 

Doch nun, anlässlich der New York Fashion Week, zeigten sich die beiden mal wieder bei einer Veranstaltung. Mary-Kate und Ashley nahmen an einem Event des W Magazine mit Bloomindale's teil. 

Mary Kate Ashley Olsen
© Getty Images

Natural-Look

Im schicken Restaurant Eleven Madison Park mischten sich die Twins unter andere Promis. Dabei entstand ein Foto mit W-Chefredakteurin Sara Moonves. Herrlich natürlich wirkt das Schwesternpaar auf der Aufnahme, wenig Make-Up, die Haare in einem warmen Braunton und leger gekleidet.

Mary Kate Ashley Olsen
© Getty Images

Kinderstars, jetzt Modelabel

Die Olsen-Twins waren Kinderstars, spielten schon in jungen Jahren in TV- und Filmproduktionen mit. Heute sind sie mit ihrem Modelabel "The Row" äußerst erfolgreich.

