Miley Cyrus & Naomi Campbell: Heißer Tanz im Video

Wenn Pop-Ikone Miley Cyrus und Supermodel Naomi Campbell gemeinsame Sache machen, ist ein Aufsehen garantiert. Für ihre neueste Single „Every Girl You’ve Ever Loved“ holte sich die Sängerin prominente Unterstützung – und präsentierte gleich ein Musikvideo, das vor allem durch die Optik begeistert

Im Clip tanzen Miley (31) und Naomi (54) in knappen schwarzen Outfits durch eine verlassene Lagerhalle. Während Miley kraftvoll singt, verleiht Naomi dem Track eine ganz besondere Note: Mit sanfter Stimme spricht sie Zeilen wie „Sie hat den perfekten Duft, die perfekte Pose, sie spricht das perfekte Französisch.“ Ihre Worte fließen wie Poesie in den emotionalen Song, der von verlorener Liebe und unerfüllten Träumen erzählt.

Auf Instagram teilte Naomi rührende Worte an ihre Freundin: „Ich bin so stolz, Teil dieses kraftvollen Moments mit dir zu sein, Miley. Deine Vision, deine Stimme, dein Herz – es scheint alles durch.“ Die Zusammenarbeit ist für beide nicht nur ein künstlerisches, sondern auch ein persönliches Statement. Der Song ist Teil von Cyrus’ aktuellem Album „Something Beautiful“, das im Mai erschienen ist und bereits viel Lob für seine Tiefe und Verletzlichkeit bekam.

Miley Cyrus und Naomi Campbell © COLUMBIA RECORDS

Doch so viel Glamour hat auch Schattenseiten: Bei einer Signierstunde in London, im legendären Plattenladen Rough Trade, sollen Cyrus und Campbell ihre wartenden Fans enttäuscht haben. Statt Autogramme und Selfies verteilten die beiden laut Augenzeugen vor allem Blicke füreinander. „Es fühlte sich abweisend an, wir haben stundenlang gewartet und nur Fotos von ihnen bekommen, wie sie sich unterhalten oder wegschauen“, sagte ein enttäuschter Fan gegenüber der „Daily Mail“.

Kunst oder Kalkül?

Ob gewollte Inszenierung oder schlicht ein PR-Fehler – sicher ist: Das Video ist ein Statement. Zwei Powerfrauen, die über Liebe, Sehnsucht und Identität sprechen – nicht als klassische Duettpartnerinnen, sondern als visuelles und emotionales Team. Cyrus zeigt sich einmal mehr als Pop-Künstlerin, die sich nicht scheut, Grenzen zu überschreiten. Und Naomi? Beweist, dass Supermodels auch nach Jahrzehnten im Business noch mit Haltung überraschen können.