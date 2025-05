Miley Cyrus: Notfall! Eierstock-Zyste platzt während Auftritt

Die Sängerin musste umgehend notfallmedizinisch versorgt werden.

Das müssen große Schmerzen gewesen sein! Wie Sängerin Miley Cyrus (32) nun offenbarte, hatte sie mit einem medizinischen Notfall umzugehen.

Mehr zum Thema

In der "Zane Lowe Show" sprach die Sängerin nun um ersten Mal öffentlich darüber, dass ihr eine Eierstockzyste geplatzt ist. Bereits 2022 ereignete sich der medizinische Notfall und zwar ausgerechnet bei einer Performance.

Notfall

Während einem Auftritt bei "Miley's New Year's Eve Party" an der Seite von Dolly Parton, passierte es: "Ich hatte einen medizinischen Notfall. Ich hatte eine geplatzte Eierstockzyste. Wir wussten nicht genau, was los war, also haben wir weiter gemacht".

Blutungen

Sehr starke Schmerzen habe sie gehabt, aber die Show zu Ende gebracht. Zysten sind flüssigkeitsgefüllte Säckchen. Wenn diese platzen können große Schmerzen und Blutungen auftreten. Sie sind in vielen Körperregionen zu finden.