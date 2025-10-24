Nach 25 Jahren: Nelly Furtado kündigt Bühnen-Aus an

Die Sängerin schockt ihre Fans mit der Verkündung ihres Abschieds.

Es kam überraschend: Nelly Furtado (46), die Sängerin, die mit Hits wie „I'm Like a Bird“, „Maneater“ und „Say It Right“ eine ganze Generation prägte, zieht sich aus dem Rampenlicht zurück. Nach über zwei Jahrzehnten auf der Bühne und 25 Jahren nach dem Erscheinen ihres Debütalbums „Whoa, Nelly!“ kündigte die 46-Jährige nun ihren Rückzug vom Bühnenleben an. Mit einer emotionalen Botschaft an ihre Fans sorgt sie für Aufsehen in der Musikwelt und gibt einen ersten Blick auf die nächste Phase ihres Lebens.

„Ich bin dankbar für all die Jahre“

In einem bewegenden Post auf ihren Social-Media-Kanälen verkündete Nelly Furtado überraschend das Ende ihrer Live-Auftritte. „Ich habe beschlossen, mich bis auf Weiteres vom Bühnenleben zurückzuziehen und mich stattdessen anderen kreativen und persönlichen Herausforderungen zu widmen, die besser in meine nächste Lebensphase passen“, schrieb die Sängerin, die in den letzten Jahren noch auf zahlreichen Festivals in Europa die Bühne rockte und ihre größten Hits zum Besten gab.

„Ich habe meine Karriere so sehr genossen und liebe es immer noch, Musik zu komponieren [...]. Ich werde mich immer als Songwriterin sehen“, fügte sie hinzu. Damit lässt die Kanadierin zwar ihr aktives Bühnenprogramm hinter sich, betont jedoch, dass ihre Leidenschaft für Musik weiter besteht. Die Fans reagierten sofort auf den Post und überhäuften sie mit liebevollen Nachrichten, in denen sie ihre Dankbarkeit für die vergangenen Jahre ausdrückten und der Künstlerin für die Zukunft alles Gute wünschten.

Ein Abschied mit Dankbarkeit und Hoffnung

Furtado, die 2001 mit ihrem Durchbruch-Album „Whoa, Nelly!“ weltweiten Ruhm erlangte, hat ihre Karriere stets mit viel Leidenschaft und Hingabe verfolgt. Besonders ihre eingängigen Melodien und tiefgründigen Texte machten sie zu einer der prägendsten Künstlerinnen ihrer Zeit. Ihre Fans, die sie über die Jahre hinweg begleiteten, blicken nun voller Respekt auf die eindrucksvolle Karriere zurück.





„Ich bin voller Dankbarkeit für all diejenigen, die meine Musik geliebt und meine Konzerte besucht haben. Ihr habt mich in all diesen Jahren getragen“, sagte Furtado. Die Resonanz auf ihren Abschied war überwältigend: In den Kommentaren finden sich zahlreiche Menschen, die sich bei der Sängerin bedanken, sie als Inspiration bezeichnen und ihre musikalische Reise feiern.

Viele hoffen, dass Furtado irgendwann wieder auf die Bühne zurückkehrt. „Wann immer du dazu bereit bist, wieder auf der Bühne zu stehen: Ich werde da sein, in der ersten Reihe stehen, tanzen, singen und dich feiern!“ schrieb ein Fan – ein Gefühl, das sicherlich viele teilen.

Die Zukunft von Nelly Furtado

Obwohl die Sängerin keine genauen Details zu ihren zukünftigen Projekten verraten hat, lässt ihre Aussage darauf schließen, dass sie sich neuen kreativen Herausforderungen stellen möchte. Möglicherweise wird sie sich mehr dem Songwriting oder anderen künstlerischen Projekten widmen. Es bleibt abzuwarten, welche spannenden Ideen sie in der kommenden Zeit verwirklichen wird.