Comeback-Queen: Nelly Furtado rockt Festival

Nelly Furtado, bekannt durch ihren Hit "I’m Like a Bird" (2000), ist nach langer Pause wieder auf die Bühne zurückgekehrt.

Beim "Boardmasters"-Festival im britischen Cornwall begeisterte die portugiesisch-kanadische Sängerin in grünem Fransenjäckchen und Hotpants, optisch verändert, aber voller Energie. Sie steht zu ihrem Körper, der sich seit ihren Erfolgsjahren Anfang/Mitte der 2000er verändert hat, und propagiert Selbstliebe.

Anfang 2025 veröffentlichte sie ein Bikini-Foto ohne Make-up oder Bildbearbeitung und erklärte: "Ich habe Besenreiser, und sie erinnern mich an meine Mutter und Tanten und ans Leben. Das ist auch der Grund, warum ich mich bis jetzt nicht von ihnen getrennt habe." Trotz des "ästhetischen Drucks" im Musikgeschäft habe sie neue Ebenen von Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz erreicht. Sie ermutigt ihre Fans, Individualität zu feiern und sowohl Zufriedenheit mit dem eigenen Spiegelbild als auch den Wunsch nach Veränderung zuzulassen.

2007 erlitt Furtado einen Nervenzusammenbruch

Bereits in den 2000er Jahren, als sie sehr schlank war, erlebte Furtado Bodyshaming – Magazine hellten ihre Haut auf und verkleinerten ihre Hüften. Innere Zufriedenheit war ein langer Weg: 2007 erlitt sie auf dem Karrierehöhepunkt einen Nervenzusammenbruch, ausgelöst durch Überlastung zwischen Tour und Mutterschaft.

Daraufhin zog sie sich zurück, um neue Kraft zu finden. 2024 feierte sie nach fünfjähriger Bühnenpause ihr Comeback mit dem Album "7". Am 30. August 2025 tritt sie im Münchner Olympiastadion auf – in Österreich ist kein Tourstopp vorgesehen.