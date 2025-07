Nach seinem bombastischen Wien-Konzert ging es für Robbie gleich in den Privatjet nach Miami, wo er für nur einen Song auf der Bühne stand

Samstagabend begeisterte Robbie Williams 50.000 Fans im Wiener Ernst-Happel-Stadion mit seiner zweistündigen "Britpop"-Show. Viel Zeit hatte er aber nicht in Wien, denn gleich nach seinem Konzert musste Robbie zum Flughafen.

© Fuhrich

Nach rund 10 Stunden Flug und etwas Zeit zum Relaxen stand der "King Of Entertainment" erneut auf der Bühne - für nur einen Song! Beim Finale der FIFA Klub-WM stellte er gemeinsam mit Italo-Star Laura Pausini die neue FIFA-Hymne "Desire" vor. Ob er jetzt ein paar Tage in Miami verbringt oder er gleich wieder zurück nach Europe kommt, ist nicht bekannt. Spätestens am 17. Juni sollte er jedenfalls in Italien sein, wo er in Triest sein nächstes Konzert gibt.

Robbie Williams und Laura Pausini © Getty

Robbie Williams und Laura Pausini © Getty

Robbie Williams und Laura Pausini © Getty

Ehefrau Ayda war zwar in Wien mit von der Partie, Miami ließ sie aber aus. Sie gönnt sich mit Freundinnen einen Girls-Trip an die Côte d'Azur.

Dort genießt sie im Luxushotel Eden Roc den Ausblick aufs Meer und feiert mit den "Girls".