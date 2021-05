Supermodel Naomi Campbell überraschte mit den Neuigkeiten, mit 50 eine Tochter bekommen zu haben.

Das britische Supermodel Naomi Campbell hat am Dienstag, 18.5., mit unerwarteten Baby-Neuigkeiten überrascht: "Ein wunderschöner, kleiner Segen hat mich als seine Mutter ausgewählt", schrieb Campbell auf ihrem Instagram-Kanal zu einem Foto, auf dem die Füße ihrer Tochter in ihrer Hand zu sehen sind. "Ich fühle mich so geehrt, diese zarte Seele in meinem Leben zu haben."

Die gebürtige Londonerin wird am 22. Mai 51 Jahre alt. Wegen des Alters gibt es nun zahlreiche Spekulationen darüber, dass Campbell ihre Tochter von einer Leihmutter austragen hat lassen. Auch eine Aussage Naomis, die sie vor ein paar Jahren tätigte, scheint diese Theorie zu bekräftigen. Damals sagte sie in einem Gespräch, dass die Wissenschaft ihr helfen könne, in jedem Alter Mutter zu werden. Campbell äußerte sich mehrfach dazu, gerne Mutter werden zu wollen.

Naomi Campbell ist Mama und der Papa des Kindes ist...

Die britische Sun will nun wissen, wer der Vater des Campbell-Kindes ist. Naomi soll sich bereits vor der Corona-Pandemie hauptsächlich in New York aufgehalten haben. Und dort hat sie dann einen Mann kenngelernt, in den sie sich verliebt habe. Es ist die Rede von einem geheimen amerikanischen Boyfriend, jemandem, der nicht im Rampenlicht steht. Es handelt sich also nicht um einen bekannten Star! Naomi datete in der Vergangenheit u.a. Boxer Mike Tyson, Schauspieler Leonardo DiCaprio oder Rapper P. Diddy. Eine Quelle aus Naomis Umfeld erzählt: "Im ersten Lockdown konnte sie durchatmen und über die wichtigen Dinge nachdenken und sie hat beschlossen eine Familie zu gründen."