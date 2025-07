Nur EIN Bieter: Lagerfeld-Villa als Auktions-Schnäppchen

Es war eines der Lieblingsdomizile von Modezar Karl Lagerfeld: Die prunkvolle „Villa des Voisins“, gelegen im eleganten Ort Louveciennes westlich der französischen Hauptstadt. Jetzt wurde das Anwesen bei einer Auktion versteigert – für genau 4.685.000 Euro, den festgelegten Mindestpreis

Das Herrenhaus umfasst rund 600 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf die Hauptvilla und drei Nebengebäude. Lagerfeld hatte die Immobilie im Jahr 2010 erworben. Nach seinem Tod ging sie zunächst an einen Investor. Nun wurde ein neuer Eigentümer gefunden: Eine wohlhabende Familie aus Dubai. Am Auktionstag erschien in der Pariser Notarkammer lediglich ein Bieterduo, zwei Vertreter der Käuferfamilie. Sie wurden diskret in ein Nebenzimmer geführt. Wie bei bei einer solchen Auktion üblich, mussten Interessenten eine Kaution – in diesem Fall 927.000 Euro – hinterlegen, um mitbieten zu dürfen.

Karl Lagerfelds Villa bei Paris © Chambre des notaires de Paris

Der Ablauf war kurz und klar: Um 11.10 Uhr begann die Auktion. Einer der beiden Männer hob die Hand – Zuschlag beim Startgebot. Damit war die Versteigerung nach wenigen Sekunden beendet. Die Käufer möchten anonym bleiben, sollen aber laut Insidern ein Unternehmen in Monaco führen. Ein Sprecher ließ verlauten: „Die Familie möchte selbst in der Villa wohnen. Sie ist an Couture interessiert und große Bewunderer von Karl Lagerfeld.“

Der symbolische Verkauf dieses Hauses trifft auf breites Interesse – schließlich war Lagerfeld nicht nur ein Mode-Genie, sondern auch bekannt für seine exklusiven Rückzugsorte. Dass seine ehemalige Residenz nun in die Hände echter Lagerfeld-Fans übergeht, verleiht dem Verkauf eine besondere Note.