Neue Gerüchte um Ehe-Aus bei Barack und Michelle Obama

Erneut wird über eine Trennung des ehemaligen Präsidentenpaares spekuliert.

Die Trennungsgerüchte halten sich bereits seit Monaten hartnäckig. Seit Barack Obama mehrere offizielle Termine ohne seine Frau Michelle wahrnahm, reißen die Spekulationen über ein Ehe-Aus nicht ab.

Michelle Obama sprach nun selbst über die Gerüchte über ihre Familie. Während eines Auftritts beim "South by Southwest"-Festival in Texas sprach sie gemeinsam mit ihrem Bruder Craig Robinson über den Umgang mit negativen Gerüchten. "Die Leute fragen mich und Barack immer, wie wir es geschafft haben, nicht nur in den acht Jahren im Weißen Haus, sondern auch darüber hinaus hoffnungsvoll zu bleiben", sagt Michelle Obama. Es habe viele negative Energien gegeben, "die in unsere Richtung flossen - eine Menge Gerüchte, eine Menge Klatsch und Tratsch..."

Sie erklärte, dass sie und ihr Ehemann, Ex-US-Präsident Barack Obama, gelernt haben, negative Kommentare und Klatsch zu ignorieren.

„Die Obamas haben schon so viel durchgemacht, dass sie es an diesem Punkt nicht mehr für nötig halten, sich öffentlich zu solchen Gerüchten zu äußern“, wird ein Insider in In Touch zitiert. „Das Letzte, was einer von ihnen tun möchte, ist, ihre Beziehung den Leuten zu erklären.“

Gerüchte reißen nicht ab

Dennoch werden immer wieder Trennungsgerüchte publik.

„Ich habe dieses Gerücht, dass die Obamas sich scheiden lassen, von renommierten Leuten gehört … ernsthafte Journalisten“, sagte Meghan McCain in ihrem Podcast. Ihre Gesprächspartnerin, die politische Reporterin Tara Palmieri, fügte hinzu: „Ich habe nur gehört, dass sie getrennte Leben führen.“

„Sie sind seit drei Jahrzehnten verheiratet und müssen nicht rund um die Uhr aufeinanderhocken“, sagt der Insider und merkt an, dass Michelle (61) selbst zugegeben hat, dass sie und Barack (63) schwierige Zeiten durchgemacht haben und mit Hilfe eines Paartherapeuten an ihrer Beziehung gearbeitet haben.

Und beim SXSW-Festival räumte Michelle ein, dass es ein „hartes Jahr“ gewesen sei – vor allem wegen des Todes ihrer Mutter.„Deshalb hat sie sich einfach entschieden, für eine Weile aus dem Rampenlicht zu treten“, erklärt der Insider. „Es hat nicht geholfen, dass sie unter großem Druck stand, sich stärker zu aktuellen Ereignissen zu äußern, aber sie hat Politik nie gemocht – das ist Baracks Ding.“