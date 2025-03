Darum wollte Michelle Obama kein weiteres Kind mit Barack

Michelle Obama hat im Interview beim Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce verraten, warum sie kein drittes Kind mit Barack Obama wollte.

Während ihr Mann drei Kinder gewünscht hatte, lehnte sie dies mit der Begründung ab, dass sie bereits Glück mit ihren beiden Töchtern hatten. Michelle scherzt: "Ich sagte, wir hatten Glück mit unseren beiden. Ich habe das Gefühl, dass wir beim nächsten Mal ein verrücktes Kind bekommen könnten."

Zudem sprach sie über ihre Erfahrungen als Mutter. Nach der Geburt von Malia und Sasha erlebte sie eine Mischung aus Liebe, Sorge und überwältigendem Verantwortungsgefühl. Sie erklärte, dass ihr "Postpartum-Tief" aus der intensiven Bindung zu ihren Babys resultierte und aus der Erkenntnis, dass sie als Mutter ihre wichtigste Bezugsperson sein würde.

Michelle Obama schließt eigene politische Karriere aus

Auch eine eigene politische Karriere schließt Michelle Obama aus – vor allem aus Rücksicht auf ihre Töchter. Sie wolle ihnen nach Jahren im Rampenlicht eine normale Privatsphäre ermöglichen und keine weiteren Opfer von ihnen verlangen.

Heute meiden Malia (26) und Sasha (23) die Öffentlichkeit. Malia, Absolventin der Harvard University, arbeitet in der TV- und Filmbranche, während Sasha 2023 ihr Soziologiestudium an der University of Southern California abgeschlossen hat.