Olivia Cooke zieht sich für Rihanna aus

Sängerin Rihanna hat am Samstag die neue Linie für ihre Dessous-Marke Savage X Fenty by Rihanna veröffentlicht und hier niemand geringeren als „House of the Dragon“-Star Olivia Cook als Model auserwählt.

In dem Video, welches Rihanna auf Instagram veröffentlichte, ist die 28-jährige Cooke in drei verschiedenen Outfits zu sehen. Beim ersten trägt sie einem schwarzen BH und Höschen, umhüllt von einem schwarzen Netzkleid, beim zweiten war sie in einer schwarzen Corsage mit Strapsen zu sehen. Beim dritten wurde es etwas bunter: Ein neongrüner BH mit passendem Minirock: Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) © Instagram In der Serie „House of the Dragon“ spielt Cooke die Rolle als Alicent Hohenturm, die Tochter von Otto Hohenturm, der Hand des Königs, und ist hier immer eher in hochgeschlossenen Kleidern zu sehen – für die neue Kollektion von Rihanna schlüpft sie hier in eine völlig neue Rolle.