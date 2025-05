OnlyFans-Star schläft mit 583 Männern - und landet im Spital

Ein OnlyFans-Star stellte sich eine Challenge, bei der sie an einem einzigen Tag mit 583 Männern geschlafen hat - dann musste sie plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 27-jährige OnlyFans-Star, der als „Australiens sexuell aktivste Frau“ bezeichnet wird, teilte am Mittwoch ein Video aus ihrem Krankenhausbett, nachdem sie wegen Krämpfen und übermäßiger Blutungen eingeliefert worden war - nur wenige Tage nachdem sie am Sonntag an der gefilmten Orgie teilgenommen hatte.

Annie Knight sagt, dass das Problem von ihrer bereits bestehenden Endometriose kommt, die ihrer Meinung nach durch Stress ausgelöst wurde. "Am Sonntag war noch alles in Ordnung, aber am nächsten Tag hatte ich starke Blutungen, die ich eigentlich nicht haben sollte, weil ich verhüte, und ich war etwas besorgt, beschloss aber, abzuwarten und zu sehen, wie es läuft", erzählt sie in einem Video.

Auf Instagram dokumentiert sie über ihre sexuellen Abenteuer.

"Schmerzen nicht auf sexuelle Handlungen zurückzuführen"

"Dann wurden es wirklich schlimme Krämpfe und Schmerzen, und ich machte mir Sorgen und beschloss, mich selbst ins Krankenhaus zu bringen", fuhr sie fort. Knight fügte hinzu, dass ihre Ärzte zunächst befürchteten, die Blutungen und Schmerzen seien auf die intensive sexuelle Aktivität zurückzuführen, dies aber später ausschlossen.

"Wir haben den ganzen Tag über eine Reihe von Tests durchgeführt, und schließlich stellte sich heraus, dass meine Endometriose vor allem durch den Stress verschlimmert worden war und nicht so sehr durch die körperliche Herausforderung, die ich am Sonntag bestanden hatte", sagte sie.

Erst vor einem Monat war Knight ebenfalls mit einer mysteriösen Krankheit im Krankenhaus.

Auf dem Instagram-Stories-Post trug Annie ein blaues Krankenhauskleid und schlief, während sie von Monitoren umgeben war. Die berühmte Sexarbeiterin und ihr Verlobter stehen kurz davor, vor den Altar zu treten, nachdem Henry ihnen Ende März bei einem romantischen Abendessen die Frage gestellt hatte.