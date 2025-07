Ozzy Osbourne (†76) – So trauert seine Familie

Die Familie von Ozzy Osbourne hat in einer bewegenden Mitteilung den Tod des Rock-Idols im Alter von 76 Jahren bekannt gegeben.

Der "Prince of Darkness" starb umgeben von seinen Liebsten. In ihrem Tribut an den "geliebten" Ozzy erklärte seine Familie, dass die Musiklegende "von Liebe umgeben" war, als er heute Morgen verstarb.

In einer emotionalen Mitteilung sagte die Familie laut "The Sun":

"Mit mehr Trauer, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist.

Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben. Wir bitten alle, in dieser Zeit die Privatsphäre unserer Familie zu respektieren.

Sharon, Jack, Kelly, Aimee und Louis."

Letzter Auftritt vor wenigen Wochen

Nur wenige Wochen zuvor hatte Ozzy seinen letzten Auftritt mit der Originalbesetzung von Black Sabbath im Villa Park in Birmingham – seiner Heimatstadt. Trotz seiner Parkinson-Erkrankung performte er sitzend auf einem Thron.

Ozzy wurde 1948 in Birmingham geboren, verließ mit 15 die Schule, arbeitete unter anderem im Schlachthof und geriet in Konflikt mit dem Gesetz, bevor ihn die Beatles zur Musik inspirierten. Mit "Black Sabbath" wurde er zur Legende des Heavy Metal. Nach seinem Ausstieg 1978 begann er dank Ehefrau Sharon eine erfolgreiche Solokarriere – mit Alben wie "Blizzard of Ozz" und Skandalen wie dem berühmten Fledermausbiss auf der Bühne.

Familie wurde weltweit bekannt

Die Familie wurde durch die Reality-Show "The Osbournes" weltweit bekannt. Trotz gesundheitlicher Rückschläge – einem schweren Unfall 2019 und Parkinson – kämpfte Ozzy sich immer wieder zurück auf die Bühne. Zuletzt begeisterte er 2022 bei den Commonwealth Games und am 5. Juli 2025 beim letzten "Black Sabbath"-Konzert.

Ozzy wurde mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnet und in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Die Rockwelt verliert mit ihm einen ihrer prägendsten und exzentrischsten Künstler – unvergessen als Stimme und Seele des Metal.