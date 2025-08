Paris Jackson: Verlobung mit Justin Long gelöst

Tränen, Spekulationen und eine klare Ansage: Paris Jackson (27) hat sich von ihrem Partner Justin Long getrennt. Die Tochter von Pop-Legende Michael Jackson (†50) bestätigte das Liebes-Aus nun selbst – auf ihre ganz eigene Art

Vergangene Woche sorgten Paparazzi-Fotos für Aufsehen: Paris, sichtbar aufgewühlt, wurde in Malibu weinend abgelichtet. Schnell machten Gerüchte die Runde, ihre Emotionen hingen mit dem Todestag ihres Vaters zusammen – der „King of Pop“ starb am 25. Juni 2009. Doch auf der Plattform X (vormals Twitter) stellte die Sängerin und Schauspielerin am 31. Juli klar: „Das sind Tränen der Trennung. Ihr übertreibt mal wieder total.“

Paris Jackson sparks concern as she appears to cry during solo walk weeks after dad Michael's death anniversary https://t.co/lJLy1QrHXg — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 23, 2025

Damit ist klar: Die Verlobung mit Schauspieler Justin Long ist Geschichte. Zwei Jahre waren die beiden ein Paar, ihre Liebe machten sie unter anderem auf Instagram öffentlich. Besonders emotional: Der Heiratsantrag, den Paris im Dezember 2024 selbst postete – samt Ring, Kniefall und intimer Einblicke. Der Beitrag? Mittlerweile gelöscht.

Paris Jackson und Justin Long © Getty

Schon im September 2024 war Jackson mit dem Verlobungsring gesichtet worden. Die Trennung kommt für viele Fans überraschend. Noch vor wenigen Monaten wirkte das Paar innig, feierte Geburtstage und gemeinsame Auftritte. Ob die Trennung einvernehmlich verlief oder mehr dahintersteckt, ließ Paris bislang offen. Doch eins ist sicher: Ihre ehrlichen Worte zeigen, wie schwer ihr dieser Schritt gefallen ist – ganz ohne Filter.