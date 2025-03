Popstar Sia wurde vor einem Jahr heimlich Mutter

Die australische Pop-Ikone Sia ist für ihre geheimnisvolle Art bekannt – doch jetzt sorgt ein unerwartetes Detail für Schlagzeilen: Die 49-Jährige soll bereits im März 2024 Mutter geworden sein! Diese Nachricht wurde durch ihre Scheidungsunterlagen enthüllt.

Sia hat ihr Privatleben stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Umso größer ist die Überraschung, dass ausgerechnet die Trennung von ihrem Ehemann Dan Bernad eine bislang unbekannte Geburt ans Licht bringt. Laut People ist aus den Gerichtsunterlagen hervorgegangen, dass die Sängerin am 27. März 2024 ein Kind zur Welt brachte – ein kleines Wunder mit dem außergewöhnlichen Namen Somersault Wonder Bernad.

Nur knapp zwei Jahre nach ihrer Hochzeit mit Dan Bernad, die im Mai 2023 in Italien stattfand, hat Sia am 18. März 2025 die Scheidung eingereicht. Der Grund? "Unüberbrückbare Differenzen", heißt es in den Unterlagen. Neben dem Trennungsantrag fordert Sia nun auch das alleinige rechtliche und physische Sorgerecht für ihr Baby. Gleichzeitig soll ihr Ex-Partner aber ein Besuchsrecht erhalten. Ein weiterer Punkt auf der Forderungsliste: Sia möchte, dass Dan Bernad keinen Ehegattenunterhalt zugesprochen bekommt.

Sias langer Weg zur Mutterschaft

Die Künstlerin sprach in der Vergangenheit offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Erik Anders Lang hatte sie sich einer In-vitro-Fertilisationsbehandlung unterzogen und Embryonen einfrieren lassen. Doch nach der Scheidung konnte sie diese nicht mehr nutzen. Stattdessen entschied sie sich für einen anderen Weg – und wurde zur Mutter durch Adoption.

Nun hat Sia mit der Geburt von Somersault einen weiteren bedeutenden Schritt in ihrem Leben gemacht. Auch wenn die Trennung von Dan Bernad eine schwierige Phase darstellt, scheint die Musikerin voller Liebe für ihre Kinder zu sein. Ob sie sich bald öffentlich zu den Babynews äußert? Ihre Fans warten gespannt!