Prinz Azim von Brunei stirbt mit 38 Jahren

Großer Schock in Brunei: Prinz Azim ist tot!

Große Trauer in Brunei um Prinz Azim: Der 38-jährige Sohn von Sultan Hassanal Bolkia starb am 24. Oktober gegen 10:08 Uhr. Das verkündete der Pressedienst von Brunei. Der 38-Jährige soll an einer schweren Krankheit gelitten und bereits seit längerem im Krankenhaus gelegen haben. Woran genau er erkrankt war, wurde nicht bekannt gegeben. Wie "El Confidencial" berichtet, soll er Krebs gehabt haben. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber nicht.

Prinz Azim soll noch heute beerdigt werden. Aufgrund des Todes von Prinz Abdul Azim wurde eine siebentägige Staatstrauer verhängt. Der Sohn des Sultans belegte Platz vier der Thronfolge und arbeitete als Filmproduzent. Er lief auch schon als Model über den Laufsteg und war im Showbusiness gut vernetzt. Zu seinem 30. Geburtstag waren unter anderem Stars wie Mariah Carey und Pamela Anderson zu Gast.

Azims Vater gilt als Horror-Sultan. Hassanal Bolkia hatte 2014 die Todesstrafe durch Steinigungen im Rahmen der Wiedereinführung der Scharia eingeführt. Zahlreiche Promis hatten damals gefordert, Hotels, die dem Sultan gehören, zu boykottieren.