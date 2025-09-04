Prostatakrebs: Schock-Diagnose für Tennis-Legende Björn Borg

Eine Tennislegende kämpft gegen eine schwere Krankheit: Björn Borg, fünfmaliger Wimbledon-Sieger und elffacher Grand-Slam-Champion, hat Prostatakrebs. Die Nachricht enthüllt der 69-Jährige in seiner Autobiografie „Heartbeats: A Memoir“, die Mitte September erscheinen soll

Wie die schwedische Zeitung "Aftonbladet" berichtet, wird Borgs Erkrankung in der Buchbeschreibung auf Amazon Italien erwähnt. Auch das Boulevardblatt "Expressen" bestätigte die Angaben unter Berufung auf das Umfeld des Verlags. Das Werk soll unter strenger Geheimhaltung erscheinen, Interviews gibt Borg dazu nur sehr eingeschränkt.

Karriere voller Erfolge

Borg prägte den Tennissport wie kaum ein anderer: Sechsmal triumphierte er bei den French Open, fünfmal in Folge in Wimbledon. Insgesamt sammelte er elf Grand-Slam-Titel. Seine Duelle mit John McEnroe und Jimmy Connors machten ihn in den 1970er- und frühen 80er-Jahren weltberühmt. Besonders das Wimbledon-Finale 1980 gegen McEnroe gilt bis heute als eines der besten Matches der Tennisgeschichte.

Rückzug und privates Leben

Bereits 1981, mit nur 25 Jahren, beendete Borg überraschend seine Karriere. Zehn Jahre später wagte er ein kurzes Comeback. Zuletzt zeigte er sich entspannt im privaten Umfeld: Auf Ibiza wurde er gemeinsam mit Boris Becker und dessen Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro am Strand gesichtet. Becker schrieb dazu: „Schöne Tage mit Freunden, die wie Familie sind.“