Robert Redford: Erste Details zum Begräbnis bekannt

Der beliebte Schauspieler wird an einem ganz besonderen Ort zur letzten Ruhe gebettet. Ein Sprecher verrät erste Infos dazu.

Hollywood verliert eine Legende: Robert Redford, einer der größten Schauspieler und Filmemacher seiner Zeit, ist im Alter von 89 Jahren friedlich eingeschlafen. An „dem Ort, den er liebte, umgeben von den Menschen, die er liebte“, schloss Redford für immer seine Augen – und genau dort soll er nun auch beerdigt werden.

Am frühen Dienstagmorgen, dem 16. September 2025, US-amerikanischer Zeit, verstarb Robert Redford im Schlaf. Das bestätigte Cindi Berger, Geschäftsführerin der PR-Agentur Rogers & Cowan PMK, gegenüber der „New York Times“. In einer Erklärung der Familie hieß es, dass der Schauspieler seinen letzten Atemzug „in seinem Haus in Sundance in den Bergen von Utah“ tat – „dem Ort, den er liebte, umgeben von den Menschen, die er liebte.“

An diesem Herzensort soll nun auch die Trauerfeier stattfinden, um sich ein letztes Mal von Redford zu verabschieden. Das bestätigte sein persönlicher Sprecher gegenüber „Radar Online“.

Sundance – mehr als nur ein Zuhause

Ursprünglich hieß das Wintersportgebiet in den Wasatch Mountains im US-Bundesstaat Utah Timp Haven. Ende der 1960er-Jahre kaufte Robert Redford das Areal und benannte es nach seinem Filmrollen-Namen aus „Zwei Banditen“ (Originaltitel „Butch Cassidy and the Sundance Kid“). Redford suchte damals Trost in der Einsamkeit. Im Interview mit dem britischen „Independent“ erklärte er 2016: „Deshalb habe ich das Land in Utah gekauft. Es war ein Rückzugsort [...], um Zeit in der Natur zu verbringen, meine Familie großzuziehen und mich nicht in das alles verstricken zu lassen.“

Hier lebte er bis zuletzt mit seiner zweiten Ehefrau Sibylle Szaggars Redford, 68, einer deutschen Malerin. An diesem Ort, der ihm so viel bedeutete, soll der Mitgründer des Sundance Film Festivals nun seine letzte Ruhe finden. Laut Angaben seines Sprechers hinterließ Redford Anweisungen für eine einfache Beerdigung.

Private Trauerfeier ohne Öffentlichkeit

Die Feier wird im kleinen Kreis stattfinden, ganz ohne Medienrummel. „Keine roten Teppiche. Keine Kameras. Kein Hollywood-Zirkus. Die Familie bittet um Privatsphäre“, erklärte sein persönlicher Sprecher gegenüber „Radar Online“. Schon zuvor hatte die Familie in ihrer Erklärung betont, dass Privatsphäre in dieser schweren Zeit das höchste Gut ist.

„Das entspricht genau Bobs Wesen“, sagt ein langjähriger Freund. „Er hasste den Rummel um Prominente. Sundance war sein Zufluchtsort, und dort wollte er seine Geschichte beenden.“ Bei der privaten Beerdigung werden Redfords Ehefrau Sibylle, seine beiden Töchter Amy, 52, und Shauna, 64, sowie die sieben Enkelkinder anwesend sein